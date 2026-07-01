Las breves del Mundial 2026

SACA LOS PROHIBIDOS

MICHEL NKUKA Mboladinga, mejor conocido como Lumumba, celebró con un enérgico baile el triunfo de su selección sobre Uzbekistán, a pesar de que no pudo acompañar al equipo en Atlanta debido a que las autoridades estadounidenses le negaron la visa. El emblemático aficionado del Congo, quien se volvió uno de los personajes más populares por permanecer inmóvil durante los partidos vestido en honor al héroe nacional Patrice Lumumba, dejó por unos minutos su tradicional personaje para desbordar emoción.

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DE PACHUCA PARA EL MUNDO

EL FUTBOLISTA del Pachuca, Oussama Idrissi, asistió al Estadio Monterrey para vivir el cardiaco partido de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos, su país. En las imágenes se puede ver al jugador de la Liga MX en el momento justo cuando cae el último penalti para que su nación lograra el boleto a los octavos de final. Con gritos, emoción y una sonrisa fue como se le notó a Idrissi en las gradas del Gigante de Acero, en la victoria de los africanos, que en la ronda de octavos enfrentarán a Canadá.

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SINCERO AGRADECIMIENTO

LAMENTABLEMENTE, Japón quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer a manos de Brasil. A pesar de que los nipones se despidieron de la competencia, el embajador del país en México mostró su apoyo al Tricolor en lo que resta de la Copa y mandó un mensaje: “Nosotros estamos agradecidos por el apoyo que nos han brindado. Apoyaremos a la Selección Mexicana y que lleguen lo más lejos”, dijo.

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SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS

LA FIESTA del Mundial 2026 vivió uno de sus primeros episodios de tensión en la fase de eliminación directa. Un grupo de aficionados mexicanos y seguidores de Países Bajos protagonizaron una pelea en el Barrio Antiguo de Monterrey, después de que una aparente broma con espuma terminara en agresiones físicas. El incidente ocurrió mientras decenas de hinchas neerlandeses recorrían las calles de la capital regiomontana, donde la Orange enfrentó a Marruecos en dieciseisavos de final, duelo que los africanos ganaron en serie de penaltis para seguir con vida.

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LA EDAD NO IMPORTA

LA PARTICIPACIÓN de la Selección Mexicana ha desatado olas de festejos tras cada victoria conseguida y en esta ocasión se hizo viral una adulta mayor en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, quien celebraba por todo lo alto junto a más fanáticos del Tricolor. Con espuma por los aires y su celular grabando el momento fue como la mujer disfrutó del inolvidable momento con una notable felicidad que compartía con todas las personas que estaban a su alrededor.

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SIGUE HACIENDO DE LAS SUYAS

EL FENÓMENO del Pato Merlín sigue creciendo durante el desarrollo de la competencia tripartita. Ahora, el ave que conquistó a miles de aficionados ya dio el salto a la mercancía futbolera, luego de que comerciantes de Tepito comenzaran a vender playeras de la Selección Mexicana con su imagen estampada. Videos difundidos en redes sociales muestran distintos modelos inspirados en el famoso pato, desde réplicas del jersey verde del Tricolor hasta playeras de diseño casual, para el gusto de cada persona.