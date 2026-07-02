Futbol internacional

Portugal elimina a Croacia y enfrentará a la España de Lamine Yamal en los octavos de final del Mundial 2026

Portugal vino de atrás para derrotar 2-1 a Croacia en Toronto; los lusitanos enfrentarán a España por el boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026

Portugal remontó a Croacia en la compensación para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026.
Portugal remontó a Croacia en la compensación para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026. Foto: AP
Por:
Enrique Villanueva

Un gol de cabeza de Gonçalo Ramos al minuto 94 le dio a Portugal su pase a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Croacia en Toronto, resultado con el que Cristiano Ronaldo y compañía se convirtieron en los próximos rivales de la España de Lamine Yamal. El juego cerró con drama después de que el árbitro le anuló un gol a Luka Modric y compañía.

El veterano delantero Ivan Perisic adelantó al conjunto balcánico al minuto 53, cuando sacó un disparo raso de derecha para dejar sin oportunidad a Diogo Costa.

Tan solo tres minutos después los croatas habían aumentado su ventaja por conducto de Nikola Vlasic, pero el tanto fue anulado por posición adelantada; por ese mismo fue invalidado un tanto de Cristiano Ronaldo, quien había definido con un globito por encima de Dominik Livakovic.

TE RECOMENDAMOS:
Inglaterra no tiene buenos recuerdos de su último partido en el Estadio Azteca.
Futbol internacional

Así le fue a Inglaterra la última vez que jugó en el Estadio Azteca en una Copa del Mundo (VIDEO)

Pero seis minutos después, al 68’, llegó la revancha para el Bicho, quien desde el manchón de penalti consiguió el 1-1 para los lusitanos, luego de una falta de Nikola Vlasic sobre Renato Veiga.

Se trató de un gol histórico para El Comandante, quien una había convertido en fases de eliminación directa de Copa del Mundo, pues sus 10 dianas previas fueron en duelos de primera ronda.

Portugal se salvó del segundo tanto en contra al minuto 75, cuando Mateo Kovacic estrelló el balón en el poste después de un tiro raso fuera del área.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Selección Nacional de Ecuador
Esto se sabe

Así fue la presunta amenaza del Cártel Jalisco a la Selección de Ecuador | AUDIO


Google Reviews