Pulisic sin Mundial, con fractura y duramente criticado

El astro de Estados Unidos Christian Pulisic se fracturó la pierna derecha durante la derrota de su selección ante Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026, por lo que estará fuera de acción durante varias semanas.

Pulisic tiene una contusión ósea y una microfractura en la tibia y el peroné, informó ayer la Federación de Futbol de Estados Unidos. El diagnóstico se realizó después de que el martes le realizaran una radiografía y una resonancia magnética.

No habría podido jugar durante el resto del torneo si Estados Unidos hubiera avanzado.

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El Dato: Christian Pulisic llegó al AC Milan, de la Serie A, en julio del 2023 procedente del Chelsea por 23.7 millones de dólares.

Se espera que reanude los entrenamientos antes del debut del AC Milan en la Serie A, el 23 de agosto, ante Torino, pero no tendría actividad.

El delantero de 27 años golpeó la pierna del capitán de Bélgica, Youri Tielemans, al intentar un disparo durante el encuentro ante Bélgica el pasado lunes 6 de julio. El Capitán América permaneció en el campo de juego a pesar del dolor, aunque estaba cojeando, y fue hasta el 59’ de tiempo corrido cuando salió del cotejo y en su lugar entró Sebastian Berhalter.

Christian Pulisic tuvo que ver a su Selección caer derrotada a manos de los Diablos Rojos desde el banquillo.

El ariete del AC Milan no logró marcar gol en el Mundial, se perdió uno de los cinco partidos de los estadounidenses por una lesión en la pantorrilla y salió temprano de otros dos encuentros. A pesar de eso, suma 30 goles en 90 apariciones internacionales, pero sólo uno de ellos en Copa del Mundo, el cual lo consiguió en Qatar 2022 ante Irán en la fase de grupos.

Durante el torneo veraniego, la única contribución de gol que logró el delantero estadounidense fue una asistencia en el encuentro ante Paraguay y su rendimiento fue bajando poco a poco en cada partido. En su último compromiso no tuvo ningún tiro a gol, ni disparo fuera de los tres palos.

Desde su debut hasta la actualidad, Christian Pulisic suma 15 lesiones en toda su carrera y la que más ha sufrido fue en la temporada 2022/2023, cuando tuvo problemas en la rodilla entre enero y marzo de 2023. El delantero duró 60 días fuera de las canchas y se perdió 12 compromisos entre el Chelsea y la escuadra de Las Barras y Las Estrellas.

Lamentablemente, el estadounidense lleva cuatro lesiones este año en diferentes momentos; la primera fue bursitis a inicios del 2026 y estuvo 17 días fuera; después tuvo problemas en los músculos de los muslos y glúteos, perdiéndose un partido con los rossoneri; también se lastimó el gemelo y estuvo 12 días fuera de actividad; y por último, su fractura en la pierna, de la que aún no se sabe el tiempo de recuperación.

La estrellas del futbol estadounidense no perdonan que Pulisic siga sin ayudar a la selección para que trascienda y ha sufrido duras crítcas por declarar que tenía que descansar.

“Descansas cuando tu carrera haya terminado. Punto”, escribió Lloyd, dos veces campeona del mundo.