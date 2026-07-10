Se juegan cuartos inéditos sin Alemania y Brasil

Por primera ocasión en 23 ediciones mundialistas, los cuartos de final no cuentan con la presencia de Brasil ni Alemania, selecciones que se han coronado en cinco y cuatro ocasiones en su historia, de manera respectiva.

La mayoría de las ocasiones desde Uruguay 1930, tanto la Verdeamarela como la Mannschaft habían quedado entre los ocho mejores del magno certamen futbolístico. Ocho veces estuvo por lo menos una de ellas, pero en Norteamérica 2026 no es así.

El Dato: Alemania y Brasil se han enfrentado dos veces. Los sudamericanos ganaron la final de 2002; los europeos en las semifinales de 2014.

Alemania se despidió de la justa tripartita de manera prematura al caer a manos de Paraguay en serie de penaltis, en dieciseisavos de final. Brasil, por su parte, sucumbió frente a la Noruega de Erling Haaland en la ronda de octavos, resultado que derivó en que ninguna de estas dos potencias dispute la antesala de semifinales.

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Se materializó una tendencia que se presentó en los dos pasados Mundiales, pues en los certámenes de Rusia 2018 y Qatar 2022 solamente el Scratch du Oro jugó cuartos de final, debido a que la Nationalelf quedó eliminada en la fase de grupos.

Los torneos de Uruguay 1930, Francia 1938, Brasil 1950, Rusia 2018 y Qatar 2022 vieron solamente a Brasil entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. En contraparte, las justas de Italia 1934, Inglaterra 1966 e Italia 1990 únicamente tuvieron en la fase de cuartos de final de entre estos dos grandes a Alemania.

10 goles hizo Brasil en el certamen

La Canarinha vive su peor sequía mundialista, pues al Mundial 2030 llegará con una racha de 28 años sin alzar la Copa FIFA, superando los cuatro que pasaron entre su tercera estrella (México 1970) hasta su cuarto trofeo (Estados Unidos 1994).

La Mannschaft, por su parte, se proclamó campeón monarca por última ocasión en Brasil 2014, después de vencer 1-0 a Argentina en una gran final que se definió en tiempos extra con gol de Mario Götze.

Aquella fue precisamente la más reciente edición en la que ambas selecciones disputaron los cuartos de final, luego de que en octavos de final los sudamericanos dejaron en el camino a Chile y los europeos eliminaron a Argelia. Posteriormente los dos alcanzaron las semifinales, los brasileños tras derrotar a Colombia y los alemanes luego de imponerse a Francia.

La Verdeamarela no se ausentaba de unos cuartos de final desde Italia 1990, competencia en la que Argentina la eliminó 1-0 con gol de Claudio Paul Caniggia en octavos de final, en duelo desarrollado en el Estadio de los Alpes, en Turín.

La primera ocasión que Brasil y Alemania se situaron entre los ocho mejores en un Mundial fue en el certamen de Suiza 1954, en el que los teutones levantaron su primer título del orbe tras una heroica remontada sobre Hungría en el juego decisivo.

Ambos equipos también han perdido peso en sus respectivas confederaciones, pues Brasil conquistó su última Copa América en 2019, como local, mientras que Alemania no es campeón de la Eurocopa desde la edición de Inglaterra 1996.

El conjunto sudamericano, con el italiano Carlo Ancelotti en el timón, se despidió de Norteamérica 2026 con tres juegos ganados, uno empatado y uno perdido. Los dirigidos por Julian Nagellsmann, en cambio, ganaron dos encuentros, igualaron uno y tuvieron una derrota, esta última ante Ecuador en el cierre de la primera fase.

La ausencia de Alemania y Brasil en los cuartos de final del Mundial 2026 es el reflejo de la crisis que viven dos de las selecciones históricas del principal evento de la FIFA, pues en las últimas ediciones, el protagonismo lo han tomado Argentina, Francia e Inglaterra, entre las principales contendientes a levantar la anhelada Copa FIFA el próximo 19 de julio, en el Estadio MetLife de Nueva York.

Brasil culminó en el sitio 11 de la clasificación en el certamen realizado en México, Estados Unidos y Canadá, con una cosecha de 10 puntos. Alemania, por su parte, acabó en el decimoctavo sitio con 18 unidades.

El fracaso de la Mannschaft le costó a Julian Nagelsmann su puesto como entrenador, pues la Federación Alemana de Futbol anunció su salida. Duró en el cargo casi tres años, pues estaba al frente desde septiembre de 2023.

En ese periodo, la Nationalelf tuvo un saldo de 23 triunfos, seis empates y ocho derrotas en 37 compromisos.

Cinco de esos triunfos fueron en las eliminatorias de la UEFA, en las que los alemanes clasificaron de manera directa al terminar líderes de su sector con 16 unidades, tres más que Eslovaquia, única selección con la que dejaron escapar puntos al perder 2-0 en la primera jornada.

Por su parte, Carlo Ancelotti se mantiene hasta el momento al frente de Brasil, selección a la que dirige desde junio de 2025.

La Verdeamarela tiene 10 partidos ganados, tres empatados y cuatro perdidos con el italiano al frente.