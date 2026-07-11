Gilberto Mora supera a los 17 equipos de la Liga MX en Instagram

Gilberto Mora fue la sensación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Con tan solo 17 años debutó en el máximo escenario, despertando el interés de los aficionados, que no dudaron en seguirlo en su cuenta de Instagram y hacerlo más popular que los grandes de la Liga MX, al menos en esta red social.

Después de disputar cinco juegos en el torneo de la FIFA, el futbolista de los Xolos de Tijuana llegó a 6.5 millones de seguidores en sus redes sociales, muestra del impacto que generó en los aficionados que miran con regularidad del deporte y otros que siguieron el andar del Tricolor por Norteamérica.

El Dato: MORA solo ha colaborado directamente para un gol de México; una asistencia para Raúl Jiménez ante Honduras en la Copa Oro 2025

El originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, superó en followers a cada uno de los 17 clubes de la Liga MX. Para esta explosión de notoriedad ayudó que Gilberto Mora se convirtió en el titular más joven en un partido de Copa del Mundo desde Pelé, quien tenía 17 años cuando jugó con Brasil en Suecia 1958.

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Si tomamos a Morita como un club para este recuento, la institución más cercana en número de seguidores es el América, que tiene 6.3 millones. Las Águilas son el equipo más famoso de la Liga MX en Instagram; esto puede atribuirse a que son los más ganadores con 16 campeonatos de Primera División, además que cuentan con una sólida base de aficionados fuera del país, especialmente en Estados Unidos.

Detrás de los cremas están sus más grandes rivales, las Chivas, que acumulan 4.4 millones de seguidores. El equipo que juega solamente con mexicanos sigue conectando con la gente dentro del país. Cruz Azul, Tigres y Pumas completan las primeras posiciones con 1.5, 1.3 y 1.1 millones de followers, respectivamente.

El talentoso mediocampista es más grande en cantidad de seguidores que su propio club, los Xolos de Tijuana, que a diferencia de otras escuadras es un equipo regional y tan sólo cuenta con poco más de 507 mil personas apoyándolos en Instagram.

Gilberto Mora fue de los mejores jugadores de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. Pese a que no inició como titular, se ganó la confianza de Javier Aguirre para terminar el certamen en el 11 inicial. Ante Sudáfrica y Corea del Sur, los dos primeros cotejos del certamen tripartita, arrancó en el banquillo de suplentes.

Sin embargo, desde el compromiso ante Chequia, pasando por los duelos de la ronda de eliminación directa, como Ecuador e Inglaterra, salió de inicio con los Guerreros Aztecas. De hecho, ante los checos y sudamericanos fue de los mejores elementos en el terreno de juego. Ante los Tres Leones, en octavos de final, tuvo un error que costó un gol en contra, pero su balance general dejó grandes sensaciones.

Justamente esos buenos momentos ponen a Gilberto Mora en la órbita de grandes equipos en Europa. El atacante debe estar seis meses más en México hasta que cumpla 18 años y pueda salir del país; pero eso no impide que pueda firmar un contrato con otra escuadra.

Para el Apertura 2026 de la Liga MX, Mora utilizará la‘10′ en La Jauría y, de acuerdo con reportes de medios especializados, su valor de mercado ronda los 10 millones de dólares; aunque su agente, Rafaela Pimenta, en diversas entrevistas resaltó que el mediocampista es una estrella juvenil y que “con 15 millones de euros no se compra ni una pierna”.

Mora debutó en la máxima categoría con 15 años y se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX, en el de menor edad en jugar con México en una competición oficial y en el jugador más chico de cualquier nacionalidad en conquistar un torneo internacional absoluto (16 años y 265 días) al ganar la Copa Oro de la Concacaf.

En cuanto el mediocampista mexicano cumpla los 18 años, podrá comenzar a negociar con la institución que busque sus servicios. Tras su participación en la Copa del Mundo 2026, se dice que Liverpool y Arsenal comenzaron a ofertar por Gilberto Mora para hacerse de sus servicios muy pronto.

Desde hace meses se menciona que Real Madrid, Barcelona y Manchester United siguen de cerca sus pasos.

Gilberto Rafael Mora Zambrano

DEBUT EN CLUB: 18 de agosto de 2024

DEBUT EN SELECCIÓN: 28 de junio de 2025

EDAD: 17 años

NACIÓ: Chiapas

ESTATURA: 1.68 m

PESO: 62 kg