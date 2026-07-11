Pausas de hidratación cambian las reglas del juego

DURANTE el Mundial 2026, la FIFA marcó un hito histórico con la imposición de una nueva variante en el juego: pausas de hidratación obligatorias de tres minutos en los 104 partidos, las cuales detienen las acciones cerca de los minutos 22 y 67 de cada tiempo.
Esta medida responde al sofocante verano en algunos escenarios norteamericanos.
El objetivo, además, es mitigar los riesgos médicos graves, como el golpe de calor.
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De este modo, la dinámica se transforma en una estructura similar a cuatro cuartos, donde los directores técnicos aprovechan para ajustar sus pizarras tácticas.
La regla también ha desatado un fuerte debate debido a que rompe el ritmo y abre una ventana de impacto comercial para las televisoras.
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