Combaten el estrés térmico

Pausas de hidratación cambian las reglas del juego

La FIFA implementó pausas obligatorias de hidratación en los 104 partidos del Mundial 2026 para prevenir golpes de calor, aunque la medida genera debate deportivo y comercial

Pausas de hidratación cambian las reglas del juego
Pausas de hidratación cambian las reglas del juego Foto: Gráficos Armando Armenta
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Staff Infografía

DURANTE el Mundial 2026, la FIFA marcó un hito histórico con la imposición de una nueva variante en el juego: pausas de hidratación obligatorias de tres minutos en los 104 partidos, las cuales detienen las acciones cerca de los minutos 22 y 67 de cada tiempo.

Esta medida responde al sofocante verano en algunos escenarios norteamericanos.

El objetivo, además, es mitigar los riesgos médicos graves, como el golpe de calor.

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De este modo, la dinámica se transforma en una estructura similar a cuatro cuartos, donde los directores técnicos aprovechan para ajustar sus pizarras tácticas.

La regla también ha desatado un fuerte debate debido a que rompe el ritmo y abre una ventana de impacto comercial para las televisoras.

Pausas de hidratación cambian las reglas del juego
Pausas de hidratación cambian las reglas del juego ı Foto: Gráficos Armando Armenta

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