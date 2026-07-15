Isaac del Toro termina 49 en la etapa 11 del Tour de France 2026, pero se mantiene séptimo general

Isaac del Toro terminó en la posición 49 en la etapa 11 del Tour de France 2026, pero se mantiene en el séptimo lugar general de la clasificación. Su compañero Tadej Pogacar, del UAE Team, sigue como líder con el malliot amarillo.

El Torito, quien arrancó el certamen con buenas sensaciones, ha batallado mucho en las últimas etapas y terminó 49 en la etapa de sprint. En la clasificación general está a 1′2″ del podio y en la pelea por el maillot blanco está tercero a 46″ de Juan Ayuso.

En la siguiente edición del Tour de France 2026, que es mañana jueves 16 de julio, se vivirá otra carrera para los sprinters.

UAE Team Emirates XRG continues its Tour de France 2026 run with 3 wins, and 3 jerseys claimed after 9 stages. With 12 stages remaining, FAB wishes the team success in the stages ahead.@TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/xapeDzGZUl — FAB Connects (@FABConnects) July 13, 2026

aar