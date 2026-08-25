Marco Fabián revela tremenda lista de mexicanos que podrían jugar en la Bundesliga

Marco Fabián es uno de los nombres que vienen a la cabeza cuando se habla de los mexicanos en Europa, ya que el canterano de las Chivas fue una pieza fundamental en el Eintracht Frankfurt para que el conjunto alemán ganara la Pokal venciendo al Bayern Múnich en 2018. Es por eso que el jalisciense dio una lista de jugadores que tienen la calidad para jugar en la Bundesliga.

“Hay calidad de sobra y ahora venimos de ver un Mundial y vemos a un Erik Lira que se me hace espectacular. A pesar de que la Bundesliga te pide mucho el tema físico y todos hablamos de Gilberto Mora, que físicamente no es grande, pero demostró que está para cualquier situación, también lo veo que puede triunfar en la Bundesliga. A un Brian Gutiérrez o el ’Piojo’ Alvarado, creo que cualquiera tiene la calidad para dar ese brinco y ser pieza importante en cualquier equipo de Europa”, comentó Marco Fabián.

¿ERIK LIRA, GILBERTO MORA O BRIAN GUTIÉRREZ EN LA BUNDESLIGA?🤩

Marco Fabián da algunos nombres de futbolistas mexicanos que tienen la calidad y nivel para jugar en algún equipo de la Bundesliga.



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Fabián habla sobre qué tanto le ayudó tener a un compatriota en Alemania

Marco Fabián, después de ayudar al Frankfurt a salvarse del descenso, le dio la bienvenida a Carlos Salcedo en su llegada a la Bundesliga. Fabián y El Titán compartieron vestidor un par de años y levantaron la Pokal juntos. El canterano de las Chivas habló sobre lo importante que fue tener a un paisano al lado en su paso por Europa.

“Es bastante importante, a pesar de que yo llegué a la parte difícil y él (Carlos Salcedo) ya cayó en la parte más sencilla, porque yo cuando llegó a Eintracht peleamos un repechaje que para mí fue lo más importante… Pero siempre tener a un mexicano, a un amigo con quien estuve en Chivas y en Selección, pero a pesar de los años de diferencia lo veo como un amigo de verdad que me dejó el futbol y más bien yo lo ayudé, porque yo ya sabía alemán y ya sabía como iban las cosas por allá, así que intenté adaptarlo lo más rápido posible para que le fuera bien”, explicó Marco Fabián.

Después de compartir el vestidor en Frankfurt sus caminos se separaron y Marco Fabián continuó con su carrera en Estados Unidos vistiendo los colores del Philadelphia Union, para después volver a la Liga MX con los Bravos de Juárez.

Marco Fabián fue de los últimos canteranos de Chivas en irse a Europa

Chivas siempre ha tenido una gran relación con los clubes europeos para mandar a sus canteranos, aunque últimamente la exportación de mexicanos al extranjero ha sido escasa para el Rebaño Sagrado, el último y más reciente fue Armando González.

Marco Fabián está en el cuarto lugar de jugadores de Chivas más recientes que se fueron al viejo continente, antes de él se encuentra José Juan Macías cuando se fue al Getafe y en el segundo puesto se posiciona Mateo Chávez en su llegada al AZ Alkmaar.

De los que más recuerda la afición son Javier ‘Chicharito’ Hernández al Manchester United y Carlos Salcido al PSV Eindhoven. Otros jugadores como el Maza Rodríguez, Omar Bravo o Ulisés Dávila también debutaron en Chivas y después pasaron a jugar al futbol de Europa.

EVG