Rally Sierra Juárez 2026: Oaxaca se prepara para recibir a los grandes exponentes del rallismo mexicano

La quinta fecha de la temporada 2026 del Campeonato Mexicano de Rallies se encuentra cada vez más cerca y todo está listo para que Oaxaca vuelva a convertirse en el epicentro del rallismo nacional con la celebración de la 23a edición del Rally Sierra Juárez, que se llevará a cabo del 27 al 29 de agosto.

Hasta el momento, un total de 18 tripulaciones han confirmado su participación en esta emblemática competencia, que tendrá además un ingrediente especial, ya que de manera simultánea se disputará la tercera fecha de la temporada 2026 del FIA NACAM Rally Championship.

Todo listo para el Rally Sierra Juárez 2026 ı Foto: Especial

El Rally Sierra Juárez reunirá a una importante constelación de pilotos y navegantes, entre los que destacan grandes exponentes del automovilismo deportivo nacional e internacional, así como varios campeones que buscarán sumar puntos importantes dentro de sus respectivas categorías.

Dentro de la categoría Rally2 destaca la participación del internacional mexicano Alejandro Mauro Sánchez, quien estará acompañado por Adrián Carmona como navegante. Mauro llega procedente de Europa, donde actualmente participa en el Campeonato Mundial de Rallies. También destaca la presencia del experimentado Ricardo Triviño, quien contará con Alberto Sosa en el asiento derecho.

A ellos se suma el multicampeón Ricardo Cordero, actual campeón del FIA NACAM Rally Championship, quien competirá junto a Marco Hernández. También estará presente el actual campeón nacional, Char García, acompañado por su navegante Lalo Solís.

Todo listo para el Rally Sierra Juárez 2026 ı Foto: Especial

La lista de participantes contempla igualmente a pilotos de amplia experiencia dentro del rallismo mexicano, como Alfredo Mauro Zavaleta, quien hará dupla con David Hernández; el campeón oaxaqueño Emilio Velázquez, acompañado por Javier Marín; así como el piloto internacional Felipe Güelfi, quien contará con Carlos de Antuñano en el asiento derecho.

Con un cartel de primer nivel y la presencia de algunas de las figuras más importantes del rallismo mexicano, el Rally Sierra Juárez 2026 se perfila como una de las competencias más atractivas de la temporada.

La quinta fecha del Campeonato Mexicano de Rallies y la tercera ronda del FIA NACAM Rally Championship pondrán a prueba la velocidad, estrategia, experiencia y capacidad técnica de cada una de las tripulaciones, en una competencia que promete grandes emociones para los aficionados que se den cita en Oaxaca.

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