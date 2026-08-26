Chino Huerta revela los culpables de su ‘fracaso’ en Europa: “Me cerraron la puerta, no quedó en mí”

El delantero mexicano César “Chino” Huerta ya aterrizó en la Ciudad de México para presentar exámenes médicos y firmar su contrato con los Pumas, pero antes atendió a los medios en el aeropuerto y reveló a los culpables de su “fracaso” en Europa.

A su llegada a la CMX, el “Chino” habló sobre su breve paso por el futbol del Viejo Continente, en donde no tuvo la regularidad deseada en el Royal Sporting Club Anderlecht, equipo que le “cerró las puertas” al no considerarlo para esta campaña.

¡BUENÍSIMOS DÍAS!



César Huerta ya está en México para firmar con Pumas por tres años.



¡Volvió la Chinomanía! pic.twitter.com/foyD71DgfL — Análisis Puma (@AnalisisPuma) August 26, 2026

“No puedo hacer un balance, en realidad jugué seis meses en Europa, lo demás estuve arrastrando problemas de lesión, dos cirugías, por ahí se dice que debía aferrarme más y lo hice, me espere casi al cierre del mercado, que es en cinco días, para ver salía una opción”, dijo el futbolista azteca.

César Huerta se marchó a Europa en enero de 2025. En el Anderlecht vivió momento complicados, pues el club de Bélgica atravesó periodos de inestabilidad deportiva con tres entrenadores y dos interinos durante su estancia, además de un par de lesiones que lo limitaron a tener más participación.

“En el club me cerraron las puertas. Me dijeron que no contaban conmigo, me separaron del grupo, pasé semanas difíciles, con la ilusión de conseguir una oportunidad en Europa, pero no la conseguí. No quedó en mis manos”, explicó el atacante, quien agregó:" Vengo con mucha ilusión a Pumas y sé que tengo algo pendiente acá“.

😰 Chino Huerta se sincera sobre su paso por Europa



🗣️ "Me cerraron las puertas, me separaron del grupo"

🗣️ "No quedó en mis manos" pic.twitter.com/6NUB14aEA3 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 26, 2026

“Chino” Huerta rechaza ofertas por llegar a Pumas

El “Chino” atravesó dos intervenciones en el quirófano y una pubalgia, a la cual se sobrepuso a tiempo para integrar la lista final de Javier Aguirre en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026. Pese a tener minutos en la vitrina más importante del deporte no llegaron ofertas de Europa.

En la Liga MX no le faltaron propuestas. Confesó que varios equipos lo tentaron y aunque no dio nombres, se pudo saber que clubes como Toluca, Cruz Azul y hasta América tocaron a su puerta, pero su deseo de regresar a Cantera con los felinos fue más grande: “Tuve propuestas, nunca ofertas, pero estuve convencido que quería volver a Pumas”, dijo.

“Feliz y con ilusión (de volver)”, aseguró. Al ser cuestionado si abandonar su meta de jugar en el futbol europeo fue sencillo comentó: “Pensando en Pumas fue fácil la decisión, pero abandonar un poco mi sueño fue la parte difícil”, indicó.

El “Chino” Huerta solo debe presentar y pasar los exámenes médicos con el Club Universidad y se pondrá a disposición del primer equipo comandado por el argentino Esteban Solari, con quien ya tuvo una charla.

“Hablé con Solari, me mostró las ganas de querer contar conmigo. Le expresé que estaba haciendo lo posible para integrarme al grupo y sumar. Me deja contento que Pumas haya pujado muy fuerte por mí”, terminó.

aar