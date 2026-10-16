Cruz Azul se quedaría sin entrenador; La Máquina tomaría una decisión difícil que sacude el futbol mexicano

Luego de la polémica por el aniversario del Club América, dentro de Cruz Azul estarían pensando en darle las gracias a Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, quien estuvo en la cancha del Estadio Azteca con la playera de las Águilas bien puesta, algo que no cayó nada bien en la directiva cementera.

De acuerdo a información de diversos medios nacionales, la directiva del Cruz Azul Femenil se prepara para separar al ‘Potro’ de su cargo al frente del primer equipo femenil y el anuncio se daría este mismo día.

CRUZ AZUL FEMENIL:💣



Raúl “Potro” Gutiérrez está muy cerca de salir del equipo. Sánchez Yacuta dirigiría el próximo partido por temas de registros.



Joaquín Moreno apunta para tener un interinato en @AzulFemenil, todo esto a falta de confirmación🚨 pic.twitter.com/M8PVKwmuUQ — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) October 16, 2026

La Máquina se encamina a Monterrey para su juego de la Liga MX Femenil y se dice que el ingeniero Moreno sería el estratega interino, mientras que Sánchez Yacuta saldría al banco en el duelo ante Rayadas.

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El América preparo un festejo en el medio tiempo del duelo ante Monterrey en la Liga MX por su 110 aniversario. Exjugadores de la institución azulcrema fueron invitados, aunque no hayan dejado una gran huella y no sean propiamente leyendas. Entre ellos asistió el ‘Potro’, quien se tuvo que disculpar en redes sociales.

“Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador. Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la investidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza”, escribió el Potro Gutiérrez.

La molestia con el Potro Gutiérrez viene también porque el Cruz Azul Femenil lo contrató para el cargo luego que La Máquina perdió 10-0 ante el América Femenil.

El mayor éxito en la carrera del Potro Gutiérrez como entrenador se dio en 2011, cuando dirigió a la Selección Mexicana Sub-17 que se coronó Campeón del Mundo Sub-17 en casa, venciendo a Uruguay 2-0 en la gran final disputada en el Estadio Azteca.

Dos años más tarde por poco suma otra estrella mundial en categorías con límite edad, pues llevó al equipo tricolor a una nueva final, en la edición del torneo celebrada en Emiratos Árabes Unidos, pero perdió la final.

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