¡INSÓLITO! Uruguay presenta las nuevas tarjetas virtuales y así es como funcionan (VIDEO)

Uruguay presentó lo que podría ser el futuro del futbol mundial. En el partido entre el Nacional y Rentistas el árbitro central probó las nuevas tarjetas virtuales, las cuáles vienen integradas dentro de un dispositivo que ayudarán al silbante a llevar un mejor control de las amonestaciones.

El momento se dio en el primer tiempo cuando el juez central marcó una falta y sacó su dispositivo que parece un celular para mostrar el cartón amarillo al jugador. Aunque fue la primera vez que se utilizaron estas tarjetas, deben de seguir mejorando la tecnología para los partidos que se juegan bajo el rayo del sol.

Se digitaliza el arbitraje. En Uruguay se estrenaron las primeras tarjetas electrónicas 🟨🟥



El árbitro usa un dispositivo que brilla en amarillo o rojo al sancionar y los datos de amonestaciones, goles y cambios viajan al sistema oficial de la liga. pic.twitter.com/zCpe8xJget — Santiago Puente (@santipuente) October 16, 2026

¿Cómo funcionan las nuevas tarjetas virtuales?

En Uruguay vimos una probadita de como funcionan estas nuevas tarjetas virtuales, las cuales llegan para revolucionar el futbol mundial y ayudar a los árbitros a ya no cargar el papel y lápiz durante los partidos.

El dispositivo que traía el silbante en el partido se puede ver que funciona de la siguiente manera: el juez central elige el color de la tarjeta picando los botones que trae el dispositivo a los costados, después le muestra el cartón al futbolista y registra para quien fue la amonestación.

El dispositivo ayuda a que esta información llegue de manera inmediata al sistema oficial de la liga, ya que también funciona para anotar los goles, penaltis y algunas otras incidencias que pueden ocurrir durante el compromiso.

no puedo creer que en uruguay ahora las tarjetas se muestren con el celular pic.twitter.com/UiR3MeMGIf — Peñargrol (@CAPArgento__) October 16, 2026

Director del Departamento de Arbitraje habla sobre las tarjetas virtuales

Marcelo de León, director del Departamento de Arbitraje de la AUF, habló sobre la llegada de las tarjetas virtuales al futbol de Uruguay y afirmó que ya se habían probado antes en un partido del Defensor Sporting.

“Es un proyecto muy interesante, se llaman tarjetas virtuales. Tuvimos una prueba en la cancha de Defensor y existieron algunos inconvenientes con lo que es la luminosidad, porque es parecido a un celular que hace todo el enlace a lo que sucede en el partido: tarjetas amarillas, rojas, cambios, tiros penales”, explicó.

El mismo directivo afirmó que las tarjetas virtuales mejoran “la parte administrativa del árbitro. Es un proyecto integral de la AUF con un privado para que la información llegue en vivo al sistema COMET y al sistema AUF e incluso, en un futuro, a la prensa; que esté todo enlazado”, platicó.

DCO