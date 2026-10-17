¡Durísimo! El Dibu Martínez choca con un rival y sale en camilla; así fue el terrible momento (VIDEO)

Emiliano Dibu Martínez en un choque en el partido Chelsea vs Everton en la Premier League

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez fue trasladado al hospital con una lesión en la cabeza después de recibir unos 10 minutos de atención médica el sábado tras un choque de aspecto aparatoso en el partido del Chelsea ante Everton en la Premier League.

El Dibu Martínez salió a cortar un tiro libre al área y chocó con el defensor del Everton Jarrad Branthwaite a mitad del segundo tiempo del partido en el Hill Dickinson Stadium.

Así fue el golpe que sufrió Emiliano 'Dibu' Martínez en el triunfo del Chelsea sobre el Everton pic.twitter.com/puWy9kbcNo — ArnaIdo Fernandez (@fernandzarnaldo) October 17, 2026

Martínez finalmente fue retirado en camilla después de que personal médico de ambos equipos lo atendió. Se vio a Martínez moviendo los brazos mientras lo sacaban del campo y el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, dijo que Martínez “salió del estadio consciente” .

“Ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas de precaución”, dijo Alonso. “Así que ya veremos”. Branthwaite siguió jugando después de una prueba por conmoción cerebral y terminó el partido. El marcador era 1-0 a favor del Chelsea en ese momento y el equipo visitante terminó ganando 2-0.

Chelsea gana sin problemas al Everton

Pedro Neto anotó al inicio y al final del segundo tiempo para conducir al Chelsea a una victoria el sábado por 2-0 en casa del Everton, en un partido de la Premier League marcado por empañado el accidente de Emiliano Martínez.

Neto definió a los 44 segundos de que se reanudó el partido y luego añadió el segundo a los 90 minutos, tras aprovechar el balón suelto después de que un tiro libre fuera bloqueado.

El Chelsea le propinó al Everton su primera derrota de la temporada tras siete jornadas y, en el proceso, mantuvo su primera valla invicta en nueve meses.

Más tarde, el líder de la liga, Manchester City, bajo un enorme escrutinio después de ser declarado culpable de irregularidades financieras a gran escala, buscará su séptima victoria consecutiva al recibir al Ipswich. Entre los otros tres partidos del día, el Liverpool visita al Brentford.

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