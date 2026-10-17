Josué Zepeda, peleador que el Canelo ayudó con 80 mil pesos, gana en su debut en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19

Josué Zepeda, peleador que el Canelo ayudó con dinero, gana en su debut en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19

El Canelo Álvarez ayudó económicamente a Josué Zepeda con 80 mil pesos, para que el joven peleador mexicano pudiera asistir a la Copa Mundial de Boxeo Sub-19. Zepeda devolvió la confianza ganando en su debut dentro del certamen realizado en Budva, Montenegro, en Europa.

Josué Zepeda se enfrentó en su primer pelea de la Copa Mundial de Boxeo al australiano Tyson Kennedy. El boxeador tricolor arrancó con todo la contienda y en el tercer round el réferi detuvo las acciones para darle la victoria al azteca.

Josue Zepeda does @Canelo proud as he halts Australia's Tyson Kennedy to reach the Round of 32 at 60kgs 🇲🇽💪



The four-division world champion funded Zepeda's trip to Budva and the 17-year-old is off to a flyer at the World Boxing U19 Championships 🔥#TimeForWorldBoxing #Boxing pic.twitter.com/BMddHRexnk — World Boxing (@RealWorldBoxing) October 17, 2026

Con este resultado Josué Zepeda avanza a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Boxeo Sub-19 que se realiza en Montenegro y a donde pudo llegar gracias al apoyo económico de Saúl Canelo Álvarez, quien no dudó ni un segundo en desembolsar los 80 mil pesos necesarios para que el joven pugilista pudiera viajar al otro lado del mundo.

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¿Por qué Canelo Álvarez ayudó a Josué Zepeda?

Josué Zepeda subió un video a sus redes sociales para pedir ayuda y juntar 80 mil pesos que necesitaba para poder costear su viaje a Montenegro y así participar en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19.

El video del joven boxeador no tardó en hacerse viral y llegó hasta el Canelo Álvarez, quien dejó un mensaje en el perfil de Josué Zepeda, asegurando que cubriría todos los gastos. “Te van a contactar para que estés pendiente, cuenta con ellos y mucho éxito!”, escribió el peleador mexicano en redes sociales.

Josué Zepeda es un boxeador mexicano que tiene un recorrido amateur y un proceso que va encaminado a los Juegos Olímpicos, aunque para eso falta. El peleador ha logrado terminar en primer lugar del Festival Olímpico de Boxeo cinco veces y en una ocasión se coronó campeón de la Olimpiada Nacional Conade.

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