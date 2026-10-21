PSG acaba con invicto de 11 juegos del Barça y lo golea en Champions

JUGADORES del Paris celebran la última anotación del encuentro, ayer, en su casa.

El Paris Saint-Germain no se inmutó ante la magia de Lamine Yamal y puso fin a la racha de 11 victorias consecutivas del Barcelona con un triunfo 4-2, para situarse en lo más alto de la clasificación de la Champions League.

El PSG y el Liverpool son los únicos equipos con el pleno de tres victorias hasta el momento en el torneo. Gracias a un doblete del volante argentino Alexis Mac Allister, Liverpool le dio la vuelta al marcador y venció 4-3 al Villarreal de España.

Justo cuando Yamal había hecho gala de una asombrosa habilidad para empatar 2-2 a los 79 minutos, con un disparo desde un ángulo muy cerrado, el PSG reaccionó con categoría: los goles de Vitinha (81) y Fabián Ruiz (86) sentenciaron el triunfo 4-2.

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“Nunca sentimos que nos faltaba capacidad ni que estábamos derrotados de modo alguno”, aseveró el delantero del PSG Désiré Doué. “Siempre sabemos que hay una oportunidad mientras no haya sonado el silbatazo final”.

EL DATO: CON UN GOL del capitán Leandro Paredes a dos minutos del final, Boca Juniors derrotó 3-1 a Vasco da Gama en Río de Janeiro y clasificó a la final de la Copa Sudamericana.

Las lesiones de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia empañaron el triunfo del PSG, que ahora podría verse obligado a arreglárselas sin dos de sus jugadores más desequilibrantes en ataque.

El Barcelona necesita una reacción rápida, de cara al clásico del domingo ante el Real Madrid. Ha visto cortada la racha victoriosa con la que comenzó la campaña.

El PSG, campeón defensor, igualó un récord del club al sumar 13 duelos invicto en la Liga de Campeones.

Doué y Lucas Hernández marcaron también por el club parisiense. Xavi Espart anotó el otro tanto del Barcelona.

“Hemos cometido demasiados errores en este partido; con la posesión del balón, lo hemos perdido fácilmente”, lamentó el técnico barcelonista Hansi Flick. “Esta fue una gran prueba para nosotros. Hoy vimos las áreas en las que debemos mejorar”.

Flick añadió que Rodri jugará el domingo ante el Madrid, tras ingresar como sustituto durante la última media hora.

El partido se disputó con una visible presencia policial en el exterior del Parque de los Príncipes, en el contexto de una violenta agitación en toda Francia.

12 Goles acumula el PSG en sólo 3 fechas de la Champions

Rio Ngumoha, un atacante de 18 años, tuvo un papel estelar en la remontada del Liverpool al asistir en los goles de Ronald Araújo, Mac Allister y Florian Wirtz.

El Liverpool se encontró 2-0 abajo tras un mal comienzo. El capitán Virgil van Dijk levantó las manos a modo de disculpa después de que su cabezazo desviado permitió que Georges Mikautadze anotara el primer gol del Villarreal.

El City se recuperó de la derrota de la semana pasada ante el PSG con una contundente victoria 5-1 sobre el AEK Atenas, y lo hizo con su máximo goleador, Erling Haaland, en el banquillo. Phil Foden facturó un triplete, y su segundo gol fue el mejor de todos, al culminar una gran jugada colectiva.

Con el primer gol de la temporada del delantero argentino Julián Álvarez, el Atlético de Madrid resistió con 10 hombres e igualó 1-1 con Stuttgart. El equipo alemán se quedó con las ganas de unirse al PSG y Liverpool con nueve puntos.

El tanto de Álvarez, a los 47 minutos, empató el encuentro luego de que Jamie Leweling adelantara a los alemanes. El Atlético jugó en inferioridad numérica desde los 64 minutos por la expulsión del mediocampista Morten Hjulman, tras cometer una temeraria barrida sobre Angelo Stiller.

Scott McTominay anotó sus primeros dos goles de la temporada para ayudar al Napoli a vencer 4-3 al Bodø/Glimt y aliviar la presión sobre el DT Massimiliano Allegri.

Serhou Guirassy también estampó un doblete, pero el Borussia Dortmund desperdició muchas más ocasiones en una victoria 2-1 sobre el Sabah de Azerbaiyán.

No fue el triunfo convincente que esperaban los alemanes, tras la semana pasada sufrió una derrota ante el Bodø/Glimt, seguida por el empate con el Union Berlín.