“Venir a representar a México a otro país es muy chido y muy padre”, Majo Cabrera

Con apenas 13 años, María José Cabrera debutó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, para ubicarse entre las diez mejores atletas del skateboarding, modalidad street femenil, con puntaje de 78.79 puntos.

“Venir a representar a México a otro país es muy chido y muy padre, con disciplina y muchas ganas, con ganas de seguir entrenando”, declaró Majo Cabrera, quien el año pasado fue la más pequeña de la delegación mexicana en asistir a los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

🛹🇲🇽 ¡Un debut para recordar! María José Cabrera cerró su destacada participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud al ubicarse entre las 10 mejores atletas de skateboarding en la modalidad street femenil, demostrando su talento y determinación en cada ejecución, con una… pic.twitter.com/KIWOFfniCN — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 5, 2026

Tras dedicar su participación en Dakar a su familia y a quienes la han apoyado en su corta carrera deportiva, declaró al Comité Olímpico Mexicano: “algunas cosas no salieron pero me siento feliz por venir a otro país a competir”.

La atleta mexicana visualiza su futuro señalando que se enfocará a “dar lo mejor de mi, me siento muy feliz por aferrarme a los trucos, cada día quiero seguir siendo mejor, me gustó mucho esta competencia y para la otra yo sé que lo haré mejor”.