La Selección Mexicana tiene que ganar para no quedar eliminado.

Ganar es la única opción que tiene la Selección Mexicana esta noche en su compromiso ante Jamaica. El equipo de Rafa Márquez llega abajo en el marcador y un empate o derrota lo deja fuera de la Concacaf Nations League, lo que sería un fracaso rotundo para el cuadro Tricolor.

El entrenador michoacano cambió algunas piezas referente al partido de ida, en el que el conjunto nacional iba 3-0 abajo en el tablero, pero gracias a Gilberto Mora y Julián Quiñones lograron rescatar dos tantos para que la misión en Monterrey sea menos complicada en busca del pbase a semifinales.

Alineaciones oficial de México y Jamaica para la Cocacaf Nations League

MÉXICO: Raúl Rangel, Jesús Chiquete Orozco, Israel Reyes, Rodrigo Huescas, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Jesús Tecatito Corona.

JAMAICA: Jahmali Waite, Joel Latibeaudiere, Richard King, Miguel Freckleton, Kyle Ming, Karoy Anderson, Courtney Clarke, Ronaldo Webster, Kaheim Dizon, Javon East y Renaldo Cephas.

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México no consigue ganar con Rafa Márquez como entrenador

Rafael Márquez se convirtió en el sucesor de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, pero el estratega michoacano sigue sin poder ganar en su gestión y la presión comienza a crecer en el entorno del Tricolor.

El Káiser lleva dos empates y tres derrotas, las cuales fueron a manos de Estados Unidos, Chile y Jamaica, pero la que más preocupa a la afición es ante los Reggae Boyz, ya que se trató del primer juego oficial para Rafa Márquez al frente del equipo nacional.

Los pupilos del estratega mexicano necesitan ganar si o si esta noche en Monterrey para no consumar el primer gran fracaso en la era Rafa Márquez, quien inició con el pie izquierdo su gestión al frente del cuadro Tricolor.

DCO