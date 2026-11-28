Álvaro Fidalgo regresó a su país natal para vestir los colores del Real Betis en LaLiga; sin embargo, el mediocampista mexicano no ha sumado los minutos que espera y un viejo conocido podría llevarlo a su equipo para que continúe su carrera en Europa.

Con información del diario ABC, Javier Aguirre, el técnico mexicano, habría pedido el fichaje de Álvaro Fidalgo para el mercado invernal. El estratega quiere llevar al Maguito al Valencia para reforzar al equipo de cara al segundo semestre de la temporada y que el equipo permanezca en primera división.

Álvaro Fidalgo queda fuera del Betis en la Champions League. ı Foto: X @RealBetis

¿Cuántos minutos ha disputado Álvaro Fidalgo con el Real Betis?

En su momento el fichaje de Álvaro Fidalgo por el Real Betis fue muy sonado porque se creía que podría ser la mancuerna de Isco Alarcón en el mediocampo; sin embargo, el exjugador del América no tiene la regularidad que se esperaba.

Desde su llegada a España, a principios del 2026, el jugador azteca suma 122 minutos entre LaLiga y la Champions League, además de que en esta campaña no ha podido salir al campo de juego como titular con el equipo de Manuel Pellegrini.

El Real Betis buscaría recuperar la mitad de lo que invirtió por Álvaro Fidalgo y pedirían al Valencia que paguen arriba de 1.5 millones de euros para poder completar el traspaso del mediocampista mexicano.