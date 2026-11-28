Joshua Kimmich jaló del pelo a su rival y se fue expulsado.

El capitán del Bayern Múnich, Joshua Kimmich, fue expulsado por jalarle el cabello a un rival durante el partido de la Bundesliga ante el Hamburger SV. El árbitro no lo dudó dos veces y con ayuda del VAR sacó directo el cartón de expulsión.

A Kimmich le mostraron una tarjeta roja directa en el minuto 44, después de que tomara represalias contra Alexander Rössing-Lelesiit por chocar con él sin el balón en juego. Le agarró el pelo y tiró del jugador danés hacia atrás.

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Joshua Kimmich perdió la cabeza y se va expulsado. El Bayern se quedó con diez en el campo. @HSV 0-0@FCBayern#BundesligaEnFOX 🇩🇪 pic.twitter.com/XApbWrWOXa — FOX (@somos_FOX) November 28, 2026

Kimmich se llevó la mano a la cabeza tras ser expulsado, como si cuestionara su propia reacción. El partido se mantuvo sin goles al descanso.

Kimmich ya había estado en el foco desde el miércoles, por sus duras críticas a la dirigencia del Bayern por el trato de “no-go” hacia su compañero Jamal Musiala, quien padece una afección neurológica que provoca convulsiones.

El Bayern, afectado por las lesiones, buscaba una victoria en Hamburgo para mantener la presión sobre el líder de la liga, el Borussia Dortmund, que tenía una ventaja de dos puntos tras 10 jornadas. El Dortmund juega contra el Bayer Leverkusen este domingo.

Joshua Kimmich recibe una tarjeta roja durante el partido entre el Hamburger SV y el Bayern Múnich. ı Foto: AP

Los delanteros Harry Kane, Michael Olise y Musiala son las bajas más sensibles del cuadro bávaro y que podrían volver hasta que arranque el segundo semestre de la temporada.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, optó por alinear de inicio al delantero Noah Codjo-Evora, de 19 años, en su primera titularidad, mientras que el Bara Sapoko Ndiaye, de 18 años, y el poco utilizado Sacha Boey también fueron elecciones sorprendentes.