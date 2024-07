En 3 juegos, América tiene mismas derrotas que todo el Clausura 24

Apenas van tres fechas del Apertura 2024 y algunos aficionados, exfutbolistas y periodistas ya aseguran que el América comienza con una crisis postbicampeonato, pues hasta el momento suma dos derrotas, las mismas que consiguió en todo el torneo pasado (Clausura 2024), pues en el arranque del campeonato ya perdió contra el Atlético San Luis en la Jornada 1 y ante los Tigres en la J3, es su mas reciente descalabro, pero al ser fecha doble puede reponerse rápidamente este fin de semana que encará a los Bravos de Juárez en la frontera.

Otro de los temas que se han manejado es que André Jardine pueda estar distraído por sonar para dirigir a la Selección de Brasil, pues es el más reciente entrenador en darles la última gloria, que fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Lo que sé es un hecho, es que las Águilas aún no tienen equipo completo y está echando mano de sus titulares, refuerzos y la lesión más reciente de Alejandro Zendejas que venía siendo un pilar en el ataque azulcrema.

Actualmente el América se ubica en el sitio 13 con 3 unidades, lo que hace más preocupante su situación para sus detractores, pues aseguran que será muy complicado recuperarse.

Al término del partido contra los Tigres de la UANL, André Jardine habló sobre el arbitraje en sus recientes enfrentamientos y reconoció que no es justo.

“No me gusta mucho hablar de arbitraje, sobre todo cuando pierdes porque sonarían a excusas, pero no me gustó, lo demostré en el juego, el criterio no fue el mismo y la falta no es falta y acaba por definir el partido, es sólo un ejemplo que durante el partido en pequeños lances no fue el mismo criterio”, dijo

Marcelo Flores anotó un gol sobre el final del encuentro y Tigres derrotó 1-0 al América para ponerle fin a una racha de casi cinco años sin vencer a las Águilas.

El portero Luis Malagón realizó dos atajadas claves ante disparos del francés André-Pierre Gignac y parecía que los azulcremas dividían puntos en su visita al estadio Universitario, pero Flores concretó su tanto a los 86’.

Tigres no superaba al América desde el 28 de noviembre del 2019, una racha de 13 partidos incluyendo todas las competencias que participan.

Otro de los partidos atractivos de la Jornada 3 es el duelo entre el Cruz Azul y el Toluca, ambas plantillas dos de las mejores del torneo y que pelean lo alto de la tabla, pues La Máquina es líder con nueve puntos y ninguna derrota en la competencia; por su parte, los Diablos Rojos acumula siete puntos.

El Cruz Azul ilusiona a sus aficionados, tras el gran inicio que acumula y más después de recordar cómo cerró el torneo pasado, ya que llegaron hasta la final y una polémica arbitral le dio el título al América, pero al parecer ese fue motivo para volver a buscar el trofeo.

Las Chivas por fin ganaron, Chicharito Hernández fue protagonista y ahora ante el Mazatlán quieren sumar tres puntos más para meterse de lleno a la pelea por los primeros lugares del campeonato local previo a la Leagues Cup.