Con 4 de los 5 top del mundo, comienza Abierto de Acapulco

De cara a la celebración de la edición 29 del Abierto de Acapulco, Raúl Zurutuza, director del certamen, resaltó la calidad de los tenistas que formarán parte del mismo, pues cuatro de los que se ubican en el Top 5 de la ATP estarán en tierras guerrerenses del 21 al 26 de febrero, destacando la participación del español Rafael Nadal, quien llega como flamante campeón del Abierto de Australia.

“Es muy difícil, hay que ver cómo queda el draw, cómo están los partidos, como director del torneo necesito mantener una línea muy imparcial, el que gane será merecedor, es un cuadro impresionante, va a ser complicado para todos, el que gane será bienvenido”, comentó Zurutuza en exclusiva con La Razón.

Precisamente ayer llegó a Acapulco el originario de Manacor, Mallorca, y envió un saludo a todos sus aficionados mexicanos, mediante un video publicado en redes sociales por la organización de la competencia que se llevará a cabo en el Hotel Princess Mundo Imperial.

“Hola a todos, estoy muy feliz de volver aquí a México, quería saludarlos amigos mexicanos. Nos vemos aquí estos días, un abrazo”, dijo Nadal Parera, quien busca ganar este torneo por cuarta ocasión para así igualar a su compatriota David Ferrer y al austriaco Thomas Muster.

El ruso Daniil Medvedev, el alemán Alexander Zverev, el griego Stefanos Tsitsipas y Nadal son los cuatro de los mejores del mundo que estarán en México, donde por primera ocasión esta justa se celebrará en la Arena GNP Seguros, escenario en el que Zurutuza considera que se mantendrán las emociones que se vivieron en las ediciones anteriores.

“Creo que vamos a tener un gran evento, hemos trabajado muy fuerte para llegar bien preparados a la cita. Creo que la inauguración de la Arena GNP Seguros va a ser todo un éxito y la expectativa es que nos vaya bien, obviamente vamos a tener nuestros momentos complicados como en cualquier lugar nuevo que se estrena, pero en general creo que tendremos un gran evento y sin mayores problemas”, subrayó el directivo.

El serbio Novak Djokovic, el mejor jugador del mundo en la actualidad, ha estado en el ojo del huracán en el último mes debido a su negativa de vacunarse contra el coronavirus, lo que le costó perderse el Abierto de Australia. No viene a México porque la próxima semana acudirá al ATP de Dubái. Al respecto, Zurutuza indicó que respeta a los que no se quieran inocular y que eso no debe afectar al espectáculo.

“Es una decisión personal, no te puedo decir si para el torneo es importante o no, se respeta, tengo entendido que el 99 por ciento del top 100 está vacunado y no es un tema que deba interferir en nuestras preferencias y cada quien es responsable de sus cosas”, subrayó.

El director de la competencia que se lleva a cabo desde 1993 comentó que debido a que la ATP no pide que los tenistas estén inoculados para formar parte del evento, es por eso que en Acapulco no se tomaron medidas contra los jugadores que por alguna razón hayan seguido la misma vía que Djokovic.

“El torneo se rige por las reglas de la ATP y la ATP no te exige estar vacunado para jugarlo. La única manera es que las leyes del país te exigieran estar vacunado para entrar, pero no hay tal, tú puedes entrar a México aunque no estés vacunado. No hay una razón legal por la cual yo tenga que exigir a los jugadores que estén vacunados, independientemente de que el 99 por ciento del top 100 lo estén”, resaltó.