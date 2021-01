Sólo uno de los 4 delanteros del América ha hecho gol en 10 juegos

El inicio del América en el Guard1anes 2021 no era el esperado por aficionados, directivos, cuerpo técnico, jugadores y prensa, pero gran parte de su mal inicio es la falta de contundencia por parte de sus delanteros, ya que solamente uno de los cuatro registrados ha marcado en los últimos 10 partidos.

Actualmente las Águilas tienen registrados a cuatro romperredes: Roger Martínez, Giovani dos Santos, Henry Martín y Federico Viñas, pero ninguno de los mencionados ha tenido contundencia y el ejemplo más claro es el arranque del campeonato, ya que en dos fechas sus anotadores han sido de mediocampistas: Mauro Lainez, recién refuerzo azulcrema; y Sebastián Córdoba, quien suena para salir de la institución de Coapa y partir al viejo continente lo antes posible.

Se espera que en lo siguientes días la directiva del América decida si registra a Nicolás Castillo en la plantilla para lo que resta de la campaña o lo sigue manteniendo en observación, pues hay que recordar que el chileno no juega con las Águilas desde principios del 2020 a causa de una trombosis arterial que sufrió luego de la operación por rotura del tendón recto femoral que lo ha alejado de las canchas.

“Hay cosas que hemos hecho bien, otras muy bien y debemos mejorar en otras. Podemos mejorar en la profundidad y en la circulación y me gustó el equipo que compitió para ganar en todo el juego”, dijo el Indiecito al término del encuentro ante el Monterrey el fin de semana pasado.

Si no logra recuperarse el exdelantero del Benfica de Portugal, Santiago Solari, reciente incorporado a las filas de los Millonetas como su nuevo estratega, tendrá que buscar a otro jugador que lo ayude a apuntalar la parte alta de los de Coapa, pero para eso necesita dar de baja a alguno de sus extranjeros, ya que por el momento cuenta con 11, el máximo que permite la Liga MX.

El presente y futuro cercano del América no luce esperanzador, pues necesitan encontrar un equilibrio para que la plantilla comience a funcionar. La última ocasión en la que un delantero azulcrema se hizo presente en el marcador fue en noviembre pasado, cuando Henry Martín le marcó a los Bravos de Juárez en el último partido del Guard1anes 2020 de la temporada regular.

Federico Viñas es el otro referente de los Millonetas al ataque, pero su desempeño no está siendo el esperado, a pesar de que llegó a la instiución y se adaptó muy rápido, poco a poco ha bajado su desempeño y mucho se rumora que desde que le dio Covid-19 no rinde de la misma manera.

Giovani dos Santos y Roger Martínez tienen historias similares en Coapa, pues mientras el mexicano arribó como estrella y a la espera de que retomara su nivel, su último gol fue ante Chivas el año pasado, mientras que el colombiano no entra en planes de la directiva y le están buscando acomodo en el extranjero, pues al jugar el fin de semana ante Rayados ya no puede colocarse en clubes de la Liga MX.

“Nosotros competiremos por ganar, ya lo dije antes. Me gustó mucho la actitud, la concentración, no perderle la cara al partido, aun cuando se fue Córdoba no le perdimos la cara al partido. Tuvimos al final el empate con Benedetti que no llegó. El juego fue muy competido en todas las áreas, por eso se definió por un penalti”, resaltó Solari al ser cuestionado al desempeño de su equipo en el inicio del Guard1anes 2021.

BAJA SENSIBLE

Los Pumas ocupan los primeros lugares de la tabla general, pero también sufrieron una baja muy dolorosa, pues su delantero estrella Juan Dinenno no podrá regresar a las canchas en un gran periodo después de sufrir una lesión el domingo en el duelo ante el Mazatlán FC y por lo que tuvo que salir a los 19 minutos de iniciado el juego.

“Juan Dinenno: lesión muscular, grado 2, de bíceps crural izquierdo. Tiempo estimado de recuperación: cuatro semanas”, se lee.

Por el momento los del Pedregal solamente cuentan con Juan Iturbe y Bryan Mendoza, pero ninguno de los dos son “9” natos, por lo que en CU, el estratega Andrés Lillini optó por darle oportunidad al juvenil de 19 años Emanuel Montejano, quien puso una asistencia y marcó el tercer tanto de los auriazules.