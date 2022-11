Aficionados del Mundial Qatar 2022 prefieren los partidos por TelevisaUnivisión.

A través de un comunicado, TelevisaUnivision anunció que más de 28 millones de personas eligieron su señal para disfrutar de los partidos disputados ayer en la Copa del Mundo Qatar 2022, entre ellos, el primer partido de México.

Es así, que 25.3 millones de televidentes sintonizaron la señal de TelevisaUnivision en México para seguir los partidos de México vs Polonia (vivo y repetición), Dinamarca vs Túnez y Argentina vs Arabia Saudita, donde superó a su principal competidor en todos los partidos.

Específicamente, en el partido en vivo de México, el gigante de medios tuvo 31% más de audiencia que la competencia, lo que continúa posicionándolo como la señal favorita de los aficionados para disfrutar de la Copa del Mundo.

De igual forma, TelevisaUnivision anunció que 3 millones de dispositivos se conectaron a ViX, su plataforma de streaming, para seguir en vivo la actuación de la Selección Mexicana en Qatar.

TelevisaUnivision refrendó su compromiso con los televidentes y aseguró que las cifras obtenidas los motivan para continuar con el compromiso de llevar los mejores contenidos deportivos a todos los rincones de México

