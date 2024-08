Aguirre llama a 14 de los que fueron a Copa América en su primera lista

Con 14 rostros de los futbolistas que acudieron en junio pasado a la Copa América 2024 celebrada en Estados Unidos, Javier Aguirre dio a conocer su primera lista en su tercera etapa como entrenador de la Selección Nacional Mexicana.

Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Luis Romo, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, Marcelo Flores, César Huerta, Julián Quiñones, Santiago Giménez y Guillermo Martínez son los jugadores que asistieron al certamen continental en el que el Tricolor quedó eliminado en la fase de grupos, y que en esta ocasión tendrán oportunidad de mostrarse en los amistosos del 7 y 10 de septiembre contra Nueva Zelanda y Canadá, respectivamente, en los primeros juegos del ‘Vasco’ como timonel.

Antes de que se diera la lista el estratega mexicano afirmó que cualquier jugador tiene la posibilidad de vestir la playera nacional, por lo que esperaba una convocatoria con veteranos.

Nombres como los de Raúl Jiménez e Hirving Chucky Lozano habían sonado para regresar a la Selección Mexicana, pero no aparecieron en la convocatoria, aunque sí fueron llamados delanteros como Santiago Giménez y Henry Martín, éste último en su regreso después de que Jaime Lozano no lo incluyó para la Copa América. Aguirre tampoco llamó al portero Guillermo Ochoa.

El Tricolor dio a conocer la primera convocatoria del ‘Vasco’ Aguirre en sus cuentas oficiales de redes sociales con un video en el que sale el utilero Ángel Arévalo González ‘Angelito’.

La convocatoria de Javier Aguirre tiene pocas sorpresas como Erik Lira (Cruz Azul) y Alan Mozo (Chivas), quienes son novedad en el Tricolor, pues aunque ya habían tenido participación con anterioridad, no eran parte del plantel en el proceso del Jimmy Lozano, pues se dice que el defensor del rebaño no tenía una buena relación con el ex entrenador y eso causó que no fuera considerado.

Un jugador que vuelve a la Selección Mexicana es el goleador de las Águilas del América, Henry Martín, quien tras seguir jugando a buen nivel en la Liga MX estará siendo competencia de Santi Giménez, delantero del Feyenoord en la liga holandesa.

Además del Bebote, goleador del Feyenoord, los otros elementos que militan en Europa de este listado son Álex Padilla, Julián Araujo, Johan Vásquez, Luis Chávez y Orbelín Pineda.

Con cuatro de sus jugadores, Tigres es el equipo que más elementos aporta en esta convocatoria gracias a los llamados de Jesús Angulo, Sebastián Córdova, Diego Lainez y Marcelo Flores.

Esta es la primera lista del Vasco Aguirre, quien empieza su tercer periodo como seleccionador nacional mexicano, esto luego que el proyecto de Jaime Lozano llegó a su final tras una mala actuación en la Copa América 2024 y la nula oportunidad para Diego Cocca.

Afición de Tigres abuchea a Antuna

Un sector de la afición de Tigres recibió con abucheos y silbidos a Uriel Antuna momentos después de que el jugador pasó las pruebas médicas en la Facultas de Organización Deportiva.

El recibimiento al futbolista procedente del Cruz Azul se dio momentos después de que había asegurado en el Aeropuerto de Monterrey que su llegada a la entidad de la UANL se debe a que considera que la de Tigres es la mejor afición de México.

Sin embargo, los abucheos dejaron de manifiesto que una parte de la hinchada de los universitarios no ve con buenos ojos el fichaje del ‘Brujo’, quien después de pasar las pruebas médicas se tomó fotos con algunos seguidores del equipo regiomontano.

“Me entusiasma mucho la afición, los Incomparables son la mejor afición de México. Cuando me tocó venir acá como rival se me ponía la piel chinita, ahora me toca estar acá y espero entregarles lo mismo que ellos me van a entregar”, declaró a su llegada a tierras regias el originario de Gómez Palacio, Durango.