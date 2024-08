Alejandra Valencia acusa a Conade de bajarle su beca tras su bronce obtenido en París 2024

La arquera mexicana Alejandra Valencia denunció en sus redes sociales que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le bajó su beca después de la medalla de bronce por equipos que conquistó en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

"Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias 🥲", fue el mensaje que la deportista originaria de Hermosillo, Sonora, compartió en su cuenta de X.

Alejandra Valencia conquistó la presea de bronce por equipos femenil en tiro con arco junto con Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, para en ese momento darle a México su primera medalla en París 2024.

Alejandra Valencia acusó a la Conade de bajarle su beca tras su presea de bronce en París 2024. Foto: X de Alejandra Valencia @micozito

Casi un mes después de dicho logro, la arquera de 29 años de edad acusa a la Conade de haberle reducido su beca por las reglas de operación que rigen al organismo dirigido por la exvelocista Ana Gabriela Guevara.

Los de París 2024 fueron los cuartos Juegos Olímpicos para Alejandra Valencia, quien debutó en la edición de Londres 2012 y posteriormente también participó en las de Río 2016 y Tokio 2020, donde ganó el bronce por equipos mixtos junto con Luis 'Abuelo' Álvarez.

¿Cuánto le tocaba a Alejandra Valencia por el bronce?

La titular de la Conade, Ana Guevara, había adelantado antes de los Juegos Olímpicos de París 2024 que a los medallistas de bronce se les daría un millón de pesos.

La exvelocista también comentó que había una bolsa acumulada de 30 millones de pesos que se repartirían entre las y los atletas, pero todavía no se conocen los detalles de la entrega de dichos estímulos.

Los internautas reaccionaron a la publicación de Alejandra Valencia y arremetieron contra la Conade y Ana Guevara, a quien le recriminaron si ese dinero también se lo iba a "tragar, untar y vestir", luego de las polémicas declaraciones que la exatleta dio la semana pasada en las instalaciones del organismo que preside.

Los otros mexicanos con bronce en París 2024

De las cinco medallas que consiguió la delegación mexicana en París 2024, tres fueron de plata y dos de bronce. Fue la tercera edición consecutiva sin preseas de oro para el país.

El clavadista Osmar Olvera fue el otro deportista nacional que se colgó el bronce en París 2024, al terminar tercero en la final individual de trampolín de 3 metros.

Olvera Ibarra fue el único mexicano con dos medallas en París 2024, pues también obtuvo la de plata junto con Juan Celaya en los 3 metros sincronizados.

