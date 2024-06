Alemania golea a Escocia en la apertura de la Eurocopa

La Eurocopa 2024 no pudo iniciar mejor para la anfitriona Alemania, que no tuvo problemas para golear 5-1 a Escocia en el partido inaugural del torneo. Con anotaciones de Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Fullkrug y Emre Can el cuadro local sumó sus primeros tres puntos del torneo. El descuento escocés fue un autogol.

Desde los primeros minutos, los alemanes se hicieron con el control del balón y no lo soltaron nunca. Los 90 minutos dominaron el cotejo y desde temprano plasmaron esa superioridad en el marcador, pues antes de los primeros 20 minutos ya ganaban por dos goles de ventaja.

Florian Wirtz abrió el marcador al 10’ con un disparo que parecía no llevaba mucho peligro y que el arquero de Escocia incluso alcanza a tocar, pero el esférico le dobló la mano y se metió al fondo de la red. Nueve minutos después Alemania aumentó la superioridad.

. Gráfico: La Razón de México

Jamal Musiala, uno de los jugadores más determinantes del partido para los teutones, puso el 2-0 momentáneo con un golazo, el cual hizo visible la enorme diferencia entre las selecciones. Escocia en ningún momento del partido dio signos de estar con vida.

Si las cosas estaban cuesta arriba para The Tartan Army, todo se complicó con la expulsión de Ryan Porteous, quien se barrió de manera temeraria dentro del área y le cometió una dura falta a Ilkay Gundogan, quien por fortuna no salió lesionado.

El árbitro del partido no señaló el penalti, pero el VAR revisó la jugada y lo mandó a llamar. Después de un rápido chequeo se determinó que había penalti, el cual fue cobrado de gran manera por Kai Havertz, quien antes del medio tiempo le dio la victoria prácticamente a Alemania.

Para la segunda mitad, el equipo comandado por Julian Nagelsmann bajó el acelerador, aunque no soltó el control del partido. Los cambios del exentrenador del Bayern Múnich le sirvieron, pues Niclas Fullkrug y después Emre Can pusieron cifras definitivas al marcador viniendo desde el banco de suplentes.

El inicio en la Allianz Arena. Foto: AP

Fullkrug, subcampeón de la Champions League con el Borussia Dortmund, llegó a 12 goles en 17 partidos con la Selección Alemana, una marca impresionante para al atacante que a los 30 años tuvo su primer partido oficial como seleccionado de su nación.

Alemania y Escocia forman parte del Grupo A de la Eurocopa 2024, que completan Hungría y Suiza, que chocan el sábado 15 de junio para terminar con la primera fecha del primer sector del torneo.

La selección anfitriona regresa a la acción el miércoles 19 ante Hungría para la segunda jornada de la fase de grupos, el mismo día se enfrentan Escocia y Suiza.

Albart, la mascota de la Euro. Foto: REUTERS

Para este fin de semana destacan los partidos España vs. Croacia y Serbia vs. Inglaterra, esta última la principal candidata a levantar el trofeo Henri Delaunay, de acuerdo con los momios.

Francia, una de las candidatas a coronarse, entra en acción el lunes 17 de junio, cuando enfrente a Austria, mientras que Portugal y el veterano Cristiano Ronaldo se presentan el miércoles 18 ante República Checa en el cierre de la primera jornada de la fase de grupos.