¡Vaya atajada en su debut con el Athletic de Bilbao!: Álex Padilla brilla con gran atajada (Video)

Álex Padilla, el prometedor portero mexicano, vivió un debut memorable con el Athletic Club de Bilbao en el primer partido de la temporada 2024-2025 de LaLiga. El encuentro, que se disputó en el estadio de San Mamés, culminó con un empate 1-1 contra el Getafe, pero la actuación de Padilla fue uno de los puntos destacados.

El joven arquero, quien nació en Zarauz, España, pero tiene ascendencia mexicana por parte de su madre, se mostró emocionado por su primer partido en la máxima categoría del futbol español.

"La verdad que estoy muy orgulloso de mí mismo pues vengo trabajando mucho y he pasado por momentos muy difíciles para mí. La vida me ha dado esta oportunidad que debo disfrutar al máximo. Estoy muy agradecido al club, al Míster, a mis compañeros que me hacen sentir desde el primer momento uno más", comentó Padilla tras el partido.

El debut de Padilla Pérez estuvo marcado por una destacada actuación que incluyó una atajada clave en el minuto 51 del partido. Con el Getafe presionando y buscando el empate, Carles Aleñá recibió un pase largo que lo dejó en una posición ideal para anotar. Sin embargo, Padilla demostró su reflejo y agilidad al desviar el disparo con una pierna, manteniendo el marcador igualado. "¡Qué parada! ¡Qué pierna ha sacado Álex Padilla para denegarle el empate al Getafe!", exclamó el narrador durante la transmisión internacional.

Pues otro portero de la cantera bilbaína que va a dar que hablar.

Vaya pie le ha sacado a Aleña, Alex Padilla.

Salen como churros los guardametas buenos en Lezama pic.twitter.com/By7bYojcHh — Javi Blanco (@BlancoParamio) August 15, 2024

El Athletic de Bilbao abrió el marcador en el minuto 27 gracias a un espectacular disparo de Oihan Sancet, que aprovechó una jugada iniciada por Yeray Álvarez y Gorka Guruzeta. Sin embargo, el Getafe logró igualar con un gol de Chrisantus Uche en el minuto 63, aprovechando un tiro de esquina. Aunque Padilla no pudo evitar el gol de Uche, su desempeño general fue sólido, destacándose en varias intervenciones importantes.

Realmente muy poco que hacer para Alex Padilla en el gol de Getafe. Fue un remate sumamente preciso de Uche con demasiada colocación. Aún así, ha sido una muy buena actuación del mexicano que tiene a su equipo con vida.



pic.twitter.com/0wfVMNCw86 — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 15, 2024

Álex Padilla, satisfecho con su actuación con Athletic

En su intervención después del partido, Padilla expresó su admiración por el estadio de San Mamés y la atmósfera que ofrece.

"San Mamés es increíble. Estoy muy agradecido con el estadio. Lo único que me queda es seguir trabajando. Sabemos que el Getafe iba a aprovechar mucho el balón parado, y aunque se nos quedó un sabor dulce porque queríamos los tres puntos, seguimos aprendiendo y mejorando", afirmó el portero mexicano.

El director técnico de los "Leones", Ernesto Valverde, eligió a Padilla, dado que Unaí simón y Julen Agirrezabala están lesionados. El juvenil guardameta recientemente jugó con la Selección Nacional Sub-23 en el torneo Esperanzas de Toulon.

¿Cuándo es el próximo juego de Padilla con el Athletic?

El próximo desafío para Álex Padilla y el Athletic de Bilbao será enfrentar al Barcelona el 24 de agosto. Este partido representará una nueva oportunidad para que el joven portero mexicano continúe demostrando su calidad en la élite del futbol español.

Con su destacada actuación en su debut y el compromiso mostrado, Álex Padilla se perfila como una de las promesas del futbol mexicano en Europa. Los aficionados del Athletic y los seguidores del futbol mexicano esperan ansiosos su evolución y futuras actuaciones en la temporada.