¿Quién es Alex Padilla, el portero mexicano que es sensación por su debut en LaLiga de España?

El portero mexicano Alex Padilla, de tan solo 20 años de edad, sorprendió al mundo entero al hacer su debut en LaLiga de España como titular con el Athletic Club de Bilbao ante el Getafe, cotejo en donde el guardameta fue clave para que su equipo no perdiera.

En la Jornada 1 del campeonato español el Athletic de Bilbao alineó en el 11 inicial a Alex Padilla Pérez, arquero que nació en España, pero cuenta con la nacionalidad mexicana gracias a su mamá.

Alex Padilla nació en Zarautz, España el 1 de septiembre de 2003 y toda su carrera deportiva la ha desempeñado en suelo ibérico, incluso buscó defender a La Roja, pero ahora es arquero de la Selección Mexicana y ha jugado en compromisos con límite de edad.

El futbolista mexicano-español disputó dos cotejos amistoso sub-20, ante Costa de Marfil y Argentina, además que en el duelo mayor que el Tricolor jugó ante Bolivia previo a la Copa América 2024 salió a la banca.

Alex Padilla debuta con el Athletic Club de Bilbao y logra la mejor atajada en lo que va de la temporada de LaLiga.



De acuerdo con Récord, Alex Padilla incluso fue buscado desde antes por la Selección Mexicana, para la escuadra de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023, pero en ese momento el portero seguía esperando representar a España, cosa que no pasó.

Alex Padilla habla de su debut en LaLiga de España

Luego de un buen debut en LaLiga de España, el portero Alex Padilla habló sobre sus sentimientos al defender el arco del Athletic Club de Bilbao, cotejo que estuvieron a nada de ganar.

"La verdad que estoy muy orgulloso de mí mismo, pues vengo trabajando mucho y he pasado por momentos muy difíciles para mí, y al final la vida me ha dado esta oportunidad que debo disfrutar al máximo. Estoy muy agradecido con el club, al Míster y mis compañeros que me hacen sentir desde el primer momento uno más”, señaló.

Alex Padilla tuvo una increíble intervención en un mano a mano, pero no pudo evitar que el Getafe empatara cerca de los 70 minutos, por lo que su aventura en el balompié español empezó con un empate.

