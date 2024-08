Javier Aguirre y Rafa Márquez resaltan su ilusión en su presentación con la Selección Mexicana

De manera oficial fue presentado este jueves Javier Aguirre como el nuevo entrenador de la Selección Mexicana de futbol, justo un mes después de la eliminación del Tricolor en la fase de grupos de la Copa América celebrada en Estados Unidos. También fue presentado el exdefensa Rafael Márquez como nuevo asistente técnico del equipo nacional.

En una conferencia de prensa realizada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el 'Vasco' fue presentado ante la prensa como el sucesor de Jaime Lozano, quien dejó el cargo después de un año en el mismo.

Desde sus primeras declaraciones ante los medios, Javier Aguirre resaltó que asumió el reto de tomar las riendas de la Selección Mexicana por tercera vez en su carrera porque ha acudido con gusto en cada ocasión que se le ha requerido, en esta ocasión a dos años del Mundial del 2026, en el que México será coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

EN VIVO | Presentación de Javier Aguirre y Rafa Márquez con la Selección Nacional de México💚🤍❤️#BienvenidosVascoYRafahttps://t.co/yECQfsU3pA — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 1, 2024

“Es un orgullo estar otra vez con ustedes. Cada vez que mi país me necesita acudo con mucho gusto y cariño. Hay una base importante, un proyecto hasta el 2030. Me ilusiona mucho ver que se están haciendo bien las cosas. Le agradezco a Rafa que me acompañe en este nuevo proyecto",

El ‘Vasco’ Aguirre fue presentado en el CAR junto con su cuerpo técnico, que está conformado por el cinco veces mundialista Rafa Márquez, además de los españoles Pol Lorente, Joseba Ituarte y Toni Amor.

En su intervención ante la prensa, Rafa Márquez reconoció que el hecho de que México sea coanfitrión en la próxima Copa del Mundo influyó para que aceptara la oferta de ser asistente de Javier Aguirre.

“La Selección representa muchísimo para mí. Orgulloso de ser mexicano. Jugar un Mundial en casa me motiva y me alienta",

EVG