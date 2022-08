Amane Beriso impone récord femenil en Maratón

La etíope Amane Beriso impuso récord en la edición 39 del Maratón de la CDMX al conquistar el primer lugar en la categoría femenil con un tiempo de 2:25:04, dejando atrás por dos minutos la marca histórica, que apenas el año pasado había sido lograda por la keniata Lucy Cheruiyot (2:27:72), la la ruta comenzó en Ciudad Universitaria y tuvo como meta el Zócalo.

Kenia tenía tres años consecutivos teniendo a la corredora más veloz en la carrera de los 42 kilómetros, pues la peruana Gladys Tejeda había sido la última mujer de otro país en salir con los brazos en alto.

Junto con Beriso, completaron el podio la keniata Cynthia Chepchirchir y la etíope Muliye Dekebo al cronometrar 2:31:07 y 2:36:36, de manera respectiva. La mexicana mejor ubicada fue Margarita Hernández, quien culminó en el quinto peldaño con tiempo de 2:42:11.

Edwin Kiprop recuperó el trono de Kenia en la categoría varonil al conseguir el primer puesto con tiempo de 2:10:34. Sus compatriotas Kenneth Kiplagat Limo (2:12:37) y Rhonzas Lokitam Kilimo (2:13:46) se situaron atrás, respectivamente, luego de que el año pasado el mexicano Darío Castro se alzó con el triunfo.

Kiprop, además, impuso con su triunfo el mejor tiempo de la ruta que parte desde el Estadio Olímpico Universitario y termina en el Zócalo, cuya extensión total es de 42 kilómetros y 295 metros.

. Gráfico: La Razón de México

Eloy Sánchez fue en esta edición el connacional con el mejor desempeño al acabar en la octava posición luego de registrar un tiempo de (2:19:51), apenas nueve meses después de lograr el segundo lugar en el Maratón capitalino del 2021.

“Muy contento con el resultado, no satisfecho, no se logró el segundo lugar de hace un año, pero debemos seguir trabajando y regresar el próximo año. Contento con el apoyo de la gente, eso es lo que te impulsa a seguir adelante. Me gusta bastante este Maratón, se corre muy bien, el clima es bastante bueno. Gracias a toda la gente”, comentó Sánchez en exclusiva con La Razón al finalizar su participación.

El colombiano Luis Francisco Sanclemente fue el primer participante de ayer en llegar a la meta al obtener su tercera victoria en fila en la categoría de silla de ruedas varonil, llegando al destino con un tiempo de 1 hora con 34 minutos y 32 segundos.

El originario de Buga, Valle del Cauca, había acabado en el último lugar en sus primeras dos participaciones en el Maratón de la CDMX.

“Siempre es retador. La altura para mí y la humedad, la lluvia, lo hace más retador”, declaró ante los medios Sanclemente, a quien acompañaron en el podio los mexicanos Marco Antonio Caballero y Fernando Sánchez, en ese orden, al detener el crono en 1:40:13 y 1:42:11.

. Gráfico: La Razón de México

La mexicana Brenda Osnaya fue la que se bañó de gloria en la categoría femenil de silla de ruedas al registrar un tiempo de 2:07:00. “Estoy agradecida con el apoyo de mi entrenadora Jessica González y estoy muy contenta porque el año pasado quedé en el segundo lugar con 2 horas 16 minutos”, declaró la paraatleta regiomontana a los medios.

Las mexicanas Ivone Reyes y Jeni Hernández completaron el podio en esta categoría de silla de ruedas femenil

Esta vez, Javier Hidalgo, director del Indeporte, a nombre de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la capital, se encargó de dar los disparos de salida de todas las categorías.