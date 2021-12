AMÉRICA: Carlos Reinoso se opone a la salida de Córdova y lo defiende de críticas

Carlos Reinoso, una de las máximas leyendas del América, se pronunció de manera tajante respecto a la inminente salida de Sebastián Córdova del equipo para sumarse a la plantilla de Tigres.

El exfutbolista chileno mostró su desacuerdo con la directiva de las Águilas al asegurar que si de él dependiera esta situación, nunca dejaría ir al originario de Aguascalientes, a quien también defendió de las críticas.

"Yo no lo hubiera vendido nunca, nunca, es un chico nacido en el América con unas condiciones bárbaras, yo no estoy de acuerdo con que la gente diga que es 'pecho frío', que no está ara jugar, que aporta muy poco", comentó "El Maestro" en entrevista con TUDN.

Reinoso considera un error que América deje ir a Córdova

Carlos Reinoso, quien como entrenador ha tenido tres etapas al frente del equipo de sus amores, dejó en claro que las condiciones de Córdova Reyes le vienen bien a la escuadra de Coapa.

"Un chico que a los 24 años ya llegó a la selección mexicana, jugó en la Olímpica, es porque tiene condiciones, si no, no lo llevarían a la selección mexicana. Es un gusto personal, creo que no debiera salir", recalcó.

En caso de concretarse su fichaje con Tigres, el medallista olímpico con el Tricolor en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio se reencontraría con Miguel Herrera, quien lo dirigió en el América del Apertura 2019 al Guard1anes 2020.

EVG