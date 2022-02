América pierde ante Pachuca y tiene su peor arranque en 49 años

El América sigue sin conocer lo que es una victoria en el Estadio Azteca y desde octubre del año pasado solamente ha sufrido descalabros y ayer ante el Pachuca los focos rojos se prendieron en Coapa, pues las humillaciones cada vez están más presentes.

Las Águilas lucen sin pies ni cabeza y eso es bien aprovechado por sus rivales, tal es el caso de los Tuzos del Pachuca que golearon a los Millonetas 3-1 en el Coloso de Santa Úrsula.

Este resultado deja varios temas qué tratar en la semana y varias estadísticas que se rompieron, pues el América tiene su peor arranque en 49 años, pues en la Temporada 1973 -1974, los de Coapa también perdieron cuatro partidos en sus primeros seis duelos disputados, número que igualó con su derrota ante el Pachuca.

Por otra parte, los hidalguenses rompieron con una racha negativa que venían arrastrando desde 2017, pues no sacaban una victoria en la Capital del país, sin importan si enfrentaban al Cruz Azul, Pumas o al mismo América.

Con anotaciones del argentino Nicolás Ibáñez, el colombiano Avilés Hurtado y de Víctor Guzmán, Pachuca derrotó el domingo 3-1 a unas Águilas que siguen sin importar el rumbo y se encuentran en los últimos puestos del torneo Clausura mexicano.

Ibáñez remeció primero las redes a los 23 minutos, Hurtado agregó un tanto a los 40’ y Guzmán sentenció el triunfo al minuto 76’.

. Gráfico: La Razón de México

Con el resultado, Pachuca acumula 13 puntos con los que se coloca en la segunda posición por mejor diferencia de goles que Tigres. Los Tuzos no vencían a las Águilas en el Estadio Azteca desde mayo de 2017.

“Esto nos tiene que impulsar para seguir cediendo, pero estoy muy contento con el esfuerzo de los futbolistas que jugaron muy bien y nos llevamos un resultado justo”, dijo el técnico uruguayo Guillermo Almada.

EL timonel uruguayo relevó en el cargo a su compatriota Paulo Pezzolano, quien no pudo clasificarlos a la Liguilla en el torneo anterior.

“Los muchachos han aprendido rápido la idea que no es mejor ni peor que lo que hacía el entrenador anterior, pero si distinto, y se sienten identificados, por eso trabajan incansablemente y ahí están los resultados”, agregó Almada.

A diferencia de Almada que va llegando, Solari está en su tercer torneo con los azulcremas y el equipo va en retroceso con el paso de las semanas, por eso no fue extraño que fuera abucheado antes, durante y después del partido.

“La afición tiene el derecho a expresarse y claramente en estos momentos lo extraño sería que nos aplaudan… el partido no fue bueno. En este momento nos está costando un poco más todo, tenemos mucha debilidad en defensa, nos hacen muchos goles y es algo que debemos resolver rápidamente”, dijo Solari.

Henry Martín anotó a los 55 minutos por el América, que perdió por cuarta ocasión en sus últimos seis partidos y se mantiene con cuatro unidades, en el puesto 16 entre 18 equipos de la máxima categoría.

Se trata de un arranque lento para las Águilas que apenas han ganado uno de sus últimos 11 compromisos.

“El deporte se trata de superar la adversidad, de no rendirse nunca y de pelear hasta el final y yo no me voy a