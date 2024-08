Liga MX: ¿Dónde y a qué hora VER el América vs. Puebla EN VIVO y GRATIS?

Tras una breve pausa por la Leagues Cup, las Águilas del América regresan a la Liga MX con la firme intención de retomar el camino hacia la cima. Este sábado 24 de agosto enfrentan al Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Con una actuación mejorada y un equipo renovado, el Club América buscará sumar tres puntos cruciales en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2024.

Las Águilas, que comenzaron el torneo con altas expectativas, se encuentran actualmente en el décimo lugar de la tabla general con seis puntos. A pesar de haber demostrado un rendimiento prometedor en las primeras jornadas, la reciente eliminación en la Leagues Cup dejó a los azulcremas con la necesidad urgente de recuperar terreno en el torneo local.

Viernes desde el Nido 🦅 pic.twitter.com/0FPEcGLNpF — Club América (@ClubAmerica) August 23, 2024

Previo a este encuentro, el técnico del América, el brasileño André Jardine, aseguró que sí habrá refuerzo ante la baja del defensa chileno Igor Lichnovsky, aunque aseguró que el nuevo elemento no será un central.

"Este evento negativo en la parte de Igor nos da la oportunidad de reemplazarlo en otra posición. Consideramos mucho esto, ya no nos movemos, no adelanto la posición que buscamos para no crear expectativas ni afectar la negociación. Vamos a buscar un refuerzo, no va a ser en la central porque nos sentimos bien servidos, vamos a reforzar donde pensamos que tenemos que fortalecernos en el torneo", afirmó.

Enfrente estará el Puebla, que, igual que su rival, también suma seis puntos y se encuentra en lugar 13 de la clasificación general. Los camoteros vienen de una dura derrota ante Monterrey y necesitan revertir su suerte para mantenerse en la pelea en la media tabla general.

José Manuel “Chepo” de la Torre, entrenador de La Franja, aseguró que su equipo no se siente ni superior ni inferior a cualquier rival. "Analizando condiciones y características, tratamos de adaptarnos lo antes posible para sacar ventaja, pero el respeto que le tenemos a nuestro grupo y a los rivales debemos tenerlo a tope. Siempre vamos a esperar al mejor rival sea el que sea”, apuntó.

“A seguir luchando para que lleguen los resultados”🎙️



Nuestro DT ‘Chepo’ de la Torre habló luego del partido del viernes. ⚽️



Aquí la conferencia completa➡️ https://t.co/1xfnfPbIF0 pic.twitter.com/Vj6k5zbWCc — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 17, 2024

Este partido se presenta como una oportunidad clave para ambos equipos de cambiar la dinámica y reforzar sus aspiraciones de temporada.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

El duelo entre América y Puebla se llevará a cabo este sábado 24 de agosto a las 9:05 pm, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Puedes seguir el partido en vivo a través de las siguientes canales y plataformas:

-Vix Premium

-TUDN

-Canal 5