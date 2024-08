Liga MX: Zague hace trizas al América, Igor Lichnovsky y André Jardine luego de perder en Leagues Cup

Ya no quedan clubes de la Liga MX en la Leagues Cup luego que Colorado Rapids de la MLS eliminó al América en cuartos de final, situación que generó molestia en el exjugador Luis Roberto Alves Zague, quien explotó ante Igor Lichnovsky y André Jardine.

Aunque América fue mejor que el Colorado Rapids en el compromiso no pudieron abrir el marcador y se fueron a una larga tanda de penaltis en donde el cuadro estadounidense se terminó imponer, esto gracias a que el portero Luis Malagón falló el último disparo.

Aunque Malagón erró el tiro que mandó de regreso a casa a las Águilas, fue el central chileno Igor Lichnovsky quien dejó escapar la victoria ejecuciones previas, pues él tenía el gol que mandaba a los azulcremas a semifinales, pero al fallar alargó la serie a muerte súbita, en donde a la postre se despidieron del torneo.

"Soberbia que pasa una factura muy alta!!… aunado a una mala decisión del entrenador que manda un defensor que anda crecido ( por no decir “agrandado” ó con exceso de soberbia por ser más claro) y decide que el vaya a ser uno de los cobradores de penales de forma decisiva cuando tienes jugadores con más técnica y seguramente mejores ejecutores de penaltis antes del mencionado”, empieza el mensaje.

Zague defiende a Malagón por fallar el penalti final

Zague, máximo goleador histórico del Club América, eximió de toda culpa a Luis Ángel Malagón, pues señaló que no tenía culpa ni responsabilidad en la ejecución dede los 11 pasos, no así a Lichnovsky, a quien no veía con muchas capacidades para estar en la tanda.

"Aparte que también volvió a equivocarse cuando sacó de la cancha a jugadores que tenían más capacidad que Igor en ese deber . Lo de Malagón nada que recriminar … no era su función", sigue el mensaje en redes sociales del ahora analista y comentarista de televisión.

El América quedó eliminado de la Leagues Cup en cuartos de final después de caer en una larga serie de penaltis ante el Colorado Rapids, tras un 0-0 en el tiempo regular del duelo celebrado en Carson, California. Igor Lichnovcky falló el cuarto cobro de los de Coapa y Luis Ángel Malagón erró en la muerte súbita. La Liga MX no tendrá representantes en las semifinales.

El club bicampeón del futbol mexicano ahora deberá esperar a la reanudación del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX para intentar dejar atrás el trago amargo y poder recomponer el rumbo.

