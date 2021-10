AMÉRICA: Salvador Cabañas confiesa el motivo por el que le dispararon

A 11 años de distancia del atentado que sufrió en el Bar-Bar, Salvador Cabañas, exgoleador del América, rompió el silencio y reveló el motivo por el que fue víctima del momento que le costó su carrera.

El exdelantero paraguayo, quien llegó a la Liga MX en 2003 para jugar con los Jaguares de Chiapas, recordó el hecho durante la ceremonia de inauguración de un Centro de Rehabilitación en Morelos.

La confesión del exgoleador del América

Cabañas Ortega comentó que la pelea que tuvo con José Jorge Balderas Garza, alias el JJ, quien le disparó en la cabeza al entonces futbolista, se originó a causa de una apuesta que el agresor hizo en su contra.

"La realidad es que, en ese partido ante Morelia, yo había marcado dos o tres goles me parece y ganó el equipo, supuestamente él apostó en contra de nosotros y por eso sucedió. Yo no recuerdo bien, pero es hasta donde me acuerdo", aseveró "El Mariscal".

El también exseleccionado guaraní dejó en claro que no guarda rencor contra el JJ, pues lo más importante es que sigue vivo.

"Siempre lo voy a decir y si encuentro al señor delante de mí le diré que lo perdono, por algo estoy con vida y siempre le agradeceré al ser supremo y a la gente que me apoyó", remarcó el exjugador de 41 años.

