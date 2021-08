Andre De Grasse por fin se consagra en los 200 metros

El Estadio Olímpico de Tokio fue testigo de la primera victoria de un atleta diferente a Usain Bolt en los 200 metros en unos Juegos Olímpicos, luego de que el canadiense Andre De Grasse se adjudicó el oro con tiempo de 19.62 segundos.

El nativo de Scarborough, Toronto, fue el primer no jamaiquino en vencer en esta prueba de atletismo desde la edición de Atenas 2004, cuando el estadounidense Shawn Crawford se colgó el metal dorado al registrar 19.79 segundos.

En Beijing 2008 apareció en la máxima fiesta deportiva Usain Bolt, quien dominó a placer esos Juegos, los de Londres 2012 y los de Río 2016. En suelo chino, registró 19.30 segundos en los 200 metros. Cuatro años más tarde, detuvo el crono en 19.32, mientras que en Brasil lo hizo en 19.78, dejando con la medalla de plata precisamente a De Grasee (20.02).

“Es la primera vez que me pongo tan emotivo en la pista. Siempre me quedaba corto, ganando bronce y plata, así que es muy satisfactorio poder adueñarme de la medalla de oro; nadie me la podrá quitar”, aseguró en medio de lágrimas el atleta canadiense después de su victoria, en clara alusión a esa hegemonía del caribeño que le impidió probar las mieles de la presea áurea hace cinco años.

He estado entrenando muy duro para este momento. Luego de los 100 metros estaba un poco decepcionado, entonces me dije que tenía que ganar los 200 m

Andre De Grasse Velocista, canadiense

Los estadounidenses Kenneth Bednarek y Noah Lyles acompañaron a De Grasse al podio luego de adjudicarse la plata y el bronce, respectivamente con tiempos de 19.68 y 19.74 segundos.

Tras el retiro de Bolt, en agosto de 2017, el mundo del atletismo busca con desespero a alguien que ocupe su lugar en las pruebas de marquesina de la velocidad. El italiano Marcell Jacobs salió de la nada para llevarse los 100 metros en la justa que se realiza en Japón, dejando atrás a De Grasse en la que usualmente es su segunda mejor distancia, pero en la que se terminó quedando con el metal de bronce al ser también superado por el estadounidense Fred Kerley.

El decatleta canadiense Damian Warner, quien permaneció cerca de la pista para observar la carrera de su compatriota, lo alabó y aseguró que le llegó su recompensa.

“Es persistencia. Le tocó medirse contra Usain Bolt, Yohan Blake, todos esos competidores. No era que se achicaba en la final, perdía contra unos atletas fenomenales”, comentó Warner en una situación que hace recordar la situación que en su momento pasó el músico alemán Johannes Brahms al estar siempre a la sombra de su compatriota Beethoven, muy similar a lo que le pasó al atleta norteamericano con el isleño.

De Grasse también se convirtió en el primer medallista de oro de velocidad de Canadá desde los Juegos de Atlanta 1996, en los que Donovan Bailey quedó primero en los 100 metros por arriba de Frankie Fredericks (Namiia) y Ato Boldon (Trinidad y Tobago).

Lyles, quien finalizó tercero abajo de De Grasse y Bednarek, se vio perjudicado por un error que cometió el día anterior al desacelerar prematuramente, motivo por el que en la final debió largar en la Calle 3 y apretó muy temprano. Lideraba al entrar en la recta, pero no le quedaba fuerza para el final.

El dato: Una de las imágenes que dieron la vuelta en Río 2016, fue en la que Usain Bolt llegando a la meta le empezó a decir a De Grasse "no, no, no" con el dedo, insinuando que no lo iba a poder vencer.

“Desafortunadamente, no pude avistar a nadie y corría por salvarme. Pensaba que yo iba detrás de los demás. Sentía que yo era el perseguidor”, comentó al respecto el originario de Gainesville, Florida.

En otros resultados en Tokio 2020, Wojciech Nowicki ganó en el lanzamiento de martillo, con lo que Polonia barrió el oro en ambas ramas de la prueba tras la victoria de Anita Włodarczyk, mientras que la estadounidense Sydney McLaughlin fijó un récord mundial (51.46) para vencer Dalilah Muhammad en una notable final en los 400 metros con vallas.

Peruth Chemutai, de Uganda, logró la presea dorada en la final de 3 mil metros con obstáculos superando el récord nacional de su país (9:01.45). Su mejor resultado a nivel internacional había sido un quinto puesto el año pasado.

La británica Katarina Johnson Thompson era una de las favoritas para llevarse los 200 metros en los JO, pero tuvo una lesión y aunque intentaron ayudarla con una silla de ruedas la velocista se levantó y empezó a cojear.

Wojciech Nowicki, de Polonia, ganó el oro en lanzamiento de martillo en Tokio 2020, mejorando su bronce de Río 2016 al lanzar 82.52, su mejor marca personal. Elvind Henriksen de Noruega se colgó la plata y el bronce fue para Pawel Fajdek.