“Con o sin apoyo, el objetivo es el oro”: Jessica Sobrino

La disciplina del nado artísitco en México vivió muchos altibajos a lo largo del año, pues mientras las puertas se le cerraron por parte de la Conade y de su directora Ana Gabriela Guevara, las integrantes del equipo supieron salir adelante y con apoyos de sus familias o de algunos patrocinadores, pudieron demostrar que están hechas para grandes cosas y en el Mundial, como Centroamericanos y Panamericanos, ganaron varias medallas de oro.

México firmó su mejor papel en la historia en unos Juegos Panamericanos al cerrar su participación en Santiago 2023 con 142 medallas, 52 de oro, 38 de plata y 52 de bronce. Superó por cuatro preseas las obtenidas en Lima 2019 y en cuanto a metales dorados ganó 15 más que en tierras peruanas. Además consiguió 16 plazas olímpicas para de París 2024.

Jessica Sobrino, integrante del equipo de natación artística, creadora de las rutinas y del diseño de la ropa, platicó en exclusiva con La Razón sobre su cierre de año y cómo vivió un 2023 lleno de muchas emociones que en lugar de hacerlas más débiles las orilló a buscar medallas.

Hay que tener perseverancia y resistencia. Definitivamente, el camino no es fácil y es mucho sacrificio y mis papás me han apoyado para cumplir mi sueño, pero me costó mucho trabajo llevar la escuela y el deporte

Jessica Sobrino, Nadadora mexicana

“Posiblemente fue el año más complicado de mi carrera deportiva. Yo empecé el año con el hombro recién operado y me costó mucho saber si iba a poder competir en Centroamericanos y Panamericanos, pero después se logró con la rehabilitación”, comentó la atleta.

DH: ¿El mexicano se exige más ante las adversidades?

JS: Me parece que el resultado hubiera sido el mismo, pues teníamos la meta muy clara y el objetivo eran las medallas. Tal vez en el disfrutar sí es diferente, pues una victoria con tanto esfuerzo se disfruta más y hemos trabajado para este resultado, ya que con apoyos o sin ellos el oro era el objetivo.

DH: ¿Cómo controlar los nervios y cómo se vive el proceso?

JS: Es un trabajo impresionante de todos los días, el único día que descansamos es el domingo. Lo hemos hecho increíble y sabíamos que iba a ser muy difícil. En Panamericanos sufrimos muchísimo con el resultado de Estados Unidos, pues necesitábamos mucha fuerza mental. Es un proceso muy complejo que sí me gustaría que se hiciera notar, pues detrás de cada deportista hay muchos sacrificios, que en un inicio se puede decir que es muy gratificante, pero demasiado pesada y tenemos que dejar nuestra vida por completo y dejar todo por nuestro país.

DH: ¿Cómo fue que EU les pudo quitar la medalla?

JS: Terminamos de competir y a la 1:00 de la mañana nos dimos cuenta que Estados Unidos nos había bajado al segundo lugar y hubo tres cambios de calificaciones para ellas y eso nos pareció impresionante; terminamos una junta y sabíamos que teníamos que salir con todo y lo importante es que era nuestra rutina favorita. No había algo que no podíamos hacer mejor y sabíamos que era momento de salir a disfrutar y a divertirnos. Esa noche no pudimos dormir y al día siguiente sólo calentamos, escuchamos la calificación de EU y ellas habían hecho una rutina muy fuerte, pero nosotras lo hicimos perfecto y ganamos por .06 (es nada) y es una competencia de película para nosotras.

DH: ¿Cómo van los apoyos?

JS: Seguimos sin resolver el tema de la Federación, ahorita la Federación es el Comité Olímpico Mexicano y estamos un poco más estables, pero los meses han sido muy difíciles, pues todo lo político nos ha afectado y nos encantaría que se nos diera lo que nos corresponde y ahorita ya calificamos a Juegos Olímpicos y por ese pase deberíamos de tener todo el apoyo, pero la verdad no se sabe y nosotras no nos hemos quedado cruzadas de brazos y todo México lo ha notado y siempre que se nos pone un obstáculo lo hemos solucionado vendiendo los trajes de baño o la toallas y la gente que nos ayuda.

DH: Lograron un pase histórico a París que no se había logrado

JS: Sí. Nuestra medalla de oro no se había ganado nunca en Panamericanos, volvimos a lograr un pase Olímpico y hay que destacar que esto no es por lo que pasó en el año sino por todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera deportiva.