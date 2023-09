​Arsenal vs Tottenham | Premier League ¿Dónde y a qué hora VER el partido de la Jornada 6 EN VIVO gratis?

Arsenal y Tottenham chocan en la sexta fecha de la Premier League, partido de mucha relevancia en el arranque de la temporada pues en este punto ambos clubes pelean por la punta de la competencia. El duelo es en el Emirates Stadium.

Tottenham marcha invicto al cabo de cinco fechas en la Premier esta temporada, victorioso en cuatro de cinco partidos para situarse dos puntos detrás del líder Manchester City y segundo en la tabla.

Muy pocos podrían pensar que los Spurs estarían tan alto en la liga, pues el club de Londres vendió a su goleador histórico Harry Kane al Bayern Múnich este verano y no fichó a un delantero de primer nivel.

¿Dónde pasan el Arsenal vs Tottenham?

El partido entre el Arsenal vs Tottenham de la Fecha 6 de la Premier League se jugará este domingo 24 de septiembre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México y será transmitido a través de la plataforma de streaming Paramount+.

Bukayo's first north London derby goal ✨ pic.twitter.com/3GVGkRUyBu — Arsenal (@Arsenal) September 23, 2023

Al Tottenham le toca duro examen ante Arsenal



Los Spurs también venían de una campaña en la que no pudieron clasificarse a Europa por primera vez desde 2009 tras desprenderse de su cuarto técnico en igual cantidad de años cuando Antonio Conte se sumó a la lista de estrategas que fracasaron en hacer prosperar al club.

Poca gente se imaginaba que Ange Postecoglou iba a inyectar optimismo en tan escaso tiempo tras su contratación en junio y ser galardonado como el mejor técnico de la Liga Premier en el mes de agosto. El entrenador australiano ha vivido una bonita luna de miel. Pero no está de acuerdo.

“No sé lo que es una luna de miel es, pero la mía no tuvo perder al mejor futbolista en la historia de este club en la víspera del cierre del mercado de pases”, dijo la semana pasada.

Su manera directa y sentido de humor le ha granjeado la simpatía de los hinchas de los Spurs. Y su figura adquirirá otra dimensión si sale triunfal de su primer derbi del norte de Londres ante Arsenal en el estadio Emirates el domingo.

No se esperaba que Tottenham iba a estar palmo a palmo con los Gunners, los escoltas del City la pasada temporada y que gastaron 138 millones de dólares por el volante Declan Rice con la intención de subir al trono.

Al igual que Tottenham, Arsenal también registra 13 puntos de 15 posibles, pero marcha cuarto por la diferencia de goles.

La del domingo será la mayor prueba del incipiente ciclo de Postecoglou, por más que cuenta con una victoria 2-0 ante el Manchester United. Tottenham no gana de visita en la liga ante Arsenal desde 2011. Más hacia atrás, en una rivalidad bastante desigual, la otra victoria se remonta a 1993.

Por más que las buenas sensaciones han permeado en este inicio de temporada, los hinchas de Tottenham están acostumbrados a ver cómo situaciones prometedoras se diluyeron en la nada.

Nuno Espírito Santo fue su último entrenador que ganó el premio al técnico del mes, al comienzo de la campaña de 2021-22, y acabó cesado en noviembre de ese año.

Harry kane dejó al Tottenham. Foto: AP

Pero Postecoglou, quien llevó a Celtic a una tripleta de trofeos la pasada temporada, ha hecho algo más que renovar la ilusión en un Tottenham que lleva 15 años sin conquistar un título.

A sus 58 años, sin embargo, tiene la experiencia para no dejarse llevar por un promisorio arranque que se alargó el pasado fin de semana gracias a dos goles en el descuento para vencer al recién ascendido Sheffield United.

“En cada sitio que he estado, el segundo año ha sido cuando el equipo se ha consolidado, pero también comprendo que en este club no pudo pasar tres, cuatro o cinco meses sin buenos resultados, porque no sobreviviría. Esa es la realidad”.

Aunque estos son los primeros pasos para Postecoglou, Mikel Arteta ha armado un Arsenal que parece tener todas las piezas necesarias para pelearle el título al City, que recibirá a Nottingham Forest el sábado.

De no haberse derrumbado en el tramo final, Arsenal pudo haber quebrado la hegemonía del City en la liga inglesa. Lideró durante 248 días, la mayor cantidad por parte de un equipo que acabó sin ganar el título.

Arsenal se mantiene invicto en todas las competiciones esta temporada y acaba de aplastar 4-0 al PSV Eindhoven en su retorno a la Liga de Campeones el miércoles.

