Atlético San Luis vs América | ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 1 del Apertura 2024 de la Liga MX?

Comenzó el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX y el bicampeón hace su presentación. Las Águilas del América enfrentan en la Jornada 1 al Atlético San Luis en la cancha del Estadio Alfonso Lastra, en donde los locales buscarán abollarle la corona a los capitalinos.

El América empieza un semestre que puede ser histórico, ya que buscarán ser el primer tricampeón en la historia del futbol mexicano en los torneos cortos.

Las Águilas llegarán con los ánimos por los cielos luego de ser bicampeones derrotando en la final al Cruz Azul, lo que les valió ser de manera automática el Campeón de Campeones, pero además vienen de ganar en días pasados la Supercopa MX tras vencer a los Tigres de la UANL.

En el duelo más reciente entre Atlético San Luis y América el cuadro azulcrema se llevó la victoria en la Jornada 13 del Clausura 2024 con goles de Diego Valdés y Brian Rodríguez, además de una gran actuación de Luis Ángel Malagón, que fue clave para el 2-1 final.

¿Dónde ver el Atlético San Luis vs América de la Liga MX?

El duelo Atlético San Luis vs América, de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, inicia el sábado 6 de julio a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y podrás ver las acciones por la señal de ESPN.

América busca el tricampeonato de la Liga MX

Dentro del América solo piensan en el tricampeonato, así lo dejó en claro el defensor mexicano Ramón Juárez, quien señaló que "sí o sí" buscan ganar ese tercer trofeo de la Liga MX, que sería histórico, pues nunca antes en los torneos cortos un club ha sido monarca tres veces seguidas.

“Yo creo que buscamos sí o sí el Tricampeonato, obviamente también nos quedó la espinita de ir al Mundial de Clubes, algo que tenemos pendiente con la afición y con nosotros mismos, pero creo que en nuestra mente está el Tricampeonato", declaró para TDUN.

“A veces me pasa que como que no lo asimilas, como que realmente veo hacia atrás y digo: ‘ya fui campeón con el Club América’. Es como muy indescriptible en ese momento que no lo puedes discernir el dos veces ser campeón con el club de mis amores. No me cae el veinte pero son cosas indescriptibles que me hacen muy feliz”, agrega el defensor.

