Austria roba primer lugar del grupo d a Francia en la Euro

La Eurocopa 2024 está cerca de terminar su fase de grupos, con lo que poco a poco se definen los equipos que ya tienen su boleto a los octavos de final, siendo al momento las escuadras instaladas en la segunda ronda Alemania, España, Portugal, Suiza, Italia, Francia, Austria, Inglaterra y Dinamarca.

Por el momento, sólo hay dos partidos confirmados. Uno de ellos es el choque entre los anfitriones, Alemania, ante Dinamarca y el segundo Suiza vs. Italia, que se realizará el sábado 29 de junio en el Olímpico de Berlín, que es el mismo en donde se jugará la final de la Eurocopa 2024.

Desde la segunda jornada de la fase de grupos algunas selecciones ya habían asegurado su lugar en la ronda de eliminación directa y tan solamente restan siete lugares en octavos. Tan sólo restan por jugar cuatro partidos de la fase inicial, para completar los cruces y saber qué equipos entran como uno de los mejores terceros lugares y finalmente los que se despiden del certamen.

Los últimos equipos en cerrar su pase a la ronda de 16 mejores fueron Austria y Francia como primero y segundo del Grupo C, además de Inglaterra y Dinamarca, líder y sublíder del pelotón C.

La Selección de Francia sufrió y empató 1-1 ante Polonia en su último partido de grupos, con lo que obtuvieron su boleto a los octavos de final de la Eurocopa 2024 como segundo lugar del Grupo D. Sorpresivamente el primer sitio fue para Austria, que venció 2-1 a Países Bajos.

Con gol de penalti de Kylian Mbappé el cuadro galo estaba tomando la cima del sector, pero la igualada y la victoria de los austriacos los mandaron al subliderato. Países Bajos y Polonia ocuparon los últimos dos lugares del pelotón.

Francia, subcampeona del mundo, llegó al torneo con grandes expectativas, pero en la fase de grupos no mostraron su mejor nivel, además que la lesión de Mbappé se resintió en la segunda fecha de la fase de grupos de la Eurocopa 2024.

El delantero del Real Madrid sufrió una fractura en la nariz en la victoria de Francia por 1-0 sobre Austria, en la jornada 1 de la Euro, por lo que se quedó en el banco de suplentes ante los neerlandeses. Mbappé pudo jugar ante los polacos, pero con una máscara protectora.

Al minuto 75 el árbitro asistió al VAR para revisar una falta dentro del área de Dayot Upamecano sobre Karol Świderski. Tras un rápido chequeo el nazareno marcó la pena máxima, la cual fue cobrada por el delantero del Barcelona Robert Lewandowski, quien disparó a su lado izquierdo y fue detenido por Mike Maignan.

El portero de Francia estaba celebrando cuando el árbitro mandó a repetir la ejecución, pues Maignan se había adelantado. En la repetición del tiro, Lewandowski no falló y puso cifras definitivas al marcador.

Por su parte, la Selección Austriaca venció con goles de Donyell Malen, Romano Schmid y Marcel Sabitzera a los neerlandeses, que descontaron gracias a Cody Gakpo y Memphis Depay.

En el Grupo C las cosas no fueron tan emocionantes, pues sólo hubo una victoria y los cupos se definieron con empates 0-0 tanto en el choque de Inglaterra vs. Eslovenia como en el Dinamarca vs. Serbia.

Aunque de manera deslucida, la Selección Inglesa estará en los octavos de final de la Eurocopa 2024 como primer lugar de su sector, mientras que Dinamarca lo hará como segunda y su premio es chocar ante Alemania.

Aunque Inglaterra tiene a muchos jugadores que son estrellas y marcan diferencia en su club, son incapaces de replicar el mismo nivel en el combinado nacional. Elementos como Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden y Bukayo Saka siguen sin pesar con la casaca inglesa.

En el otro duelo del grupo, las emociones también fueron escasas, aunque al cuadro serbio se le anuló un gol que pudo haber puesto de cabeza al sector, pues se estaría metiendo en la fase final del Campeonato europeo. La anotación que no subió al marcador pareció no afectarlos mucho, pues no se les vio desconcentrados en el resto del duelo y se mantuvieron peleando en busca de avanzar.