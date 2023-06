Box: Andy Ruiz conquista a la ex de Lupillo Rivera, con un millonario y lujoso regalo

El boxeador mexicoamericano Andy Ruiz vuelve a estar en el ojo público luego de la denuncia que hizo su exesposa. El excampeón del mundo de peso completo está de novio con Mayeli Alonso, la ex de Lupillo Rivera.

Mayeli Alonso todavía no se separa definitivamente de Lupillo Rivera, pues su divorcio no se ha finiquitado, sin embargo, en redes sociales la novia de Ruiz compartió el millonario regalo que le entregaron.

Andy Ruiz le regaló a Mayeli Alonso una camioneta Mercedes-Benz AMG clase G63, que tiene un valor de 4 millones de pesos mexicanos (230 mil dólares). La influencer presumió su obsequio en redes sociales.

Foto: Captura de pantalla

"Tengo al mejor novio del mundo, en serio, no sé ni que decir aparte de agradecerte estar en mi vida y llenarla de momentos tan especiales. I love you, siempre valoro cada cosa que haces por mi, gracias por estar en mi vida", dijo Mayeli Alonso.

Luego que Mayeli Alonso confirmara que está de novia con Andy Ruiz, el cantante Lupillo Rivera lanzó una advertencia para el boxeador mexicano. "Mayeli todavía no me firma el divorcio, así de fácil", dijo el cantante de regional mexicano.

"No lo quería decir porque se ha manejado mucha nota por muchos lados, no me gusta hablar mal de mis ex, pero la verdad es porque no me ha firmado el divorcio", mencionó en entrevista para el programa El Gordo y la Flaca.

Andy Ruiz presume fuerte consumo de drogas

Andy Ruiz, boxeador mexicoestadounidense de peso completo, no sale de una cuando entra en otra, ya que sigue sumando escándalos extra deportivos a su carrera. Ahora se trató de una polémica del excampeón con consumo de drogas.

Ruiz dio una de los más grandes sorpresas en la historia del deporte al vencer al británico Anthony Joshua en 2019 para conquistar los campeonatos de peso completo de la AMB, OMB, IBF y IBO, pero desde entonces su carrera ha tenido altibajos.

En las redes sociales del boxeador se hizo una publicación en donde se le ve bailando con dos bolsas de lo que parece ser marihuana y además ronda una foto donde le administran una sustancia para pasar las pruebas antidopaje, pero todo fue borrado.

Andy Ruiz después de vencer a Luis Ortiz en septiembre del 2022. Foto: Mexsport

No obstante, hubo algunos usuarios de redes que le tomaron captura a estas imágenes y se rescató lo que escribió Andy Ruiz: "¡Quería compartir con ustedes, cómo es realmente mi vida detrás del campamento! Me encanta beber codeína y fumar marihuana todo el día. También me encanta contratar prostitutas. Después de esto, tengo reuniones para limpiar mi sangre y asegurarme de salir limpio cuando WADA venga a mis campos de entrenamiento".

aar