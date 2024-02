Box | ‘Canelo’ Álvarez recibe fuerte acusación tras rechazar pelea con David Benavidez

En entrevista con Izquierdazo, José Benavidez, padre y entrenador de David Benavidez, expresó su molestia por el rechazo de Saúl 'Canelo' Álvarez sobre enfrentar a su hijo, a pesar de ser el retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de las 168 libras.

De acuerdo a los últimos reportes, no hay indicios de que el tetracampeón mexicano tenga la intención de enfrentar al actual campeón interino supermediano, situación que enfurecería al equipo del mexicoestadounidense.

"Si no pues nos seguimos quedando aquí en las 168 libras y tratando de esperar a ver cuándo esos cinturones son liberados y ya no son secuestrados para tratar de pelear por un título, pero si los van a tener secuestrados por un rato hay que irnos a otras divisiones a esperar y luego podemos bajar", afirmó el padre del pugilista con descontento.

David Benavidez podría subir de categoría para pelear por su título Foto: AP

Ante la falta de respuesta por parte del tapatío, Benavidez papá sugirió que el Mexican Monster podría optar por subir de división a las 175 libras, donde buscaría enfrentar al ganador de la pelea de unificación entre los rusos Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

"La verdad no estamos para escoger, no queremos escoger, queremos darles las mejores peleas, entonces la verdad que no importa, lo que importa es quién quiere pelear con David Benavidez", agregó.

'Canelo' Álvarez genera críticas por evitar a Benavidez

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez tiene planeado subirse al ring al menos dos veces durante el transcurso de este año, con sus oponentes ya definidos. Sin embargo, la exclusión de David Benavidez de esta lista ha generado fuertes críticas entre algunos sectores de la prensa estadounidense.

La confirmación de que el ídolo azteca ya tiene acordados sus oponentes, desató la furia de especialistas deportivos, como Stephen A. Smith, quien expresó su descontento en un segmento de ESPN.

Smith manifestó su molestia por lo que piensa que es una evasión continua por parte del oriundo de Guadalajara para enfrentar a 'Bandera Roja', a pesar de que ambos boxeadores tienen contratos con la misma promotora, lo que en teoría, facilitaría la realización de la pelea.

"Una cosa sería evitarlo durante una pelea o dos, pero cuando estás literalmente escogiendo una tras otra, tras otra, numerosas peleas en las que estás pasando por alto a David Benavidez..." mencionó el comentarista.

¡Es una farsa! Es una farsa que esta pelea no haya ocurrido todavía Stephen A. Smith / ESPN