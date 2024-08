BOX | Floyd Mayweather Jr. busca llevar a Marco Verde al boxeo profesional: "Quiero firmarlo"

El exboxeador estadounidense, Floyd Mayweather Jr., se encuentra en México para su pelea de exhibición contra John Gotti III, programado para este sábado en la Arena Ciudad de México.

Durante su estadía, el youtuber Escorpión Dorado, fue el encargado de recibir al excampeón invicto y aprovechó el momento para conversar con el pugilista sobre diferentes temas que involucran al boxeo mexicano.

Como parte de la charla, Mayweather elogió al reciente medallista de plata en los París 2024, Marco Verde, quien sorprendió al mundo con sus actuaciones en los Juegos Olímpicos.

El campeón retirado aseguró que ha seguido de cerca la trayectoria del púgil mazatleco y está considerando seriamente la posibilidad de llevarlo al boxeo profesional.

"Me quito el sombrero ante el boxeador mexicano que ganó la medalla de plata en este año en los Olímpicos, y quiero firmarlo si no está firmado ya," comentó ' The Money'.

El 'Escorpión' apoyó la idea de Mayweather y respondió "Deberías hacerlo", confirmando el potencial de Marco Verde para llevarlo a los grandes escenarios internacionales, donde su talento podría cambiar el panorama, sobre todo bajo la tutela de esta leyenda del cuadrilátero.

mmt