Nicole Chávez, hija de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, forma parte del reality show La Casa de los Famosos, pero para poder asistir el "César del Boxeo" le hizo un pedido especial a su hija.

Salió a la luz que el exboxeador mexicano me pidió a su hija, quien es actriz e influencer, que no se besara con nadie dentro del show, esto con el fin de evitar escándalos. Nicole Chávez habría aceptado y prometido portarse bien, aunque puede que no esté lo cumpliendo.

Nicole aseguró a su llegada a La Casa de los Famosos que quiere ser conocida por su trabajo, no por su padre, quien es al día de hoy el boxeador mexicano más reconocido a nivel mundial, pero la hija menor del "Gran Campeón Mexicano" ha estado hablando mucho de su familia.

Julio César Chávez defiende a su hija

Fiel a su estilo, Julio César Chávez salió en defensa de su hija por los cometarios que los usuarios de redes sociales han realizado por la participación de Nicole en La Casa de los Famosos.

"A todos esos amargados y amargadas que están hable y hable y chin… y chin… con mi hija, quiero decirles que en lo particular estoy muy contento. Cuando no chin… a mi hijo (Julio Jr.), chin… con Omar o chin… con mi hija. Así que, a quien no le guste, pues no la vean y dejen de estar chin…, por favor", dijo Julio César Chávez en un video compartido en Instagram.

Gracias para los que apoyan a mi hija, a los que no ya saben a donde los mando 🥊#hijadetigrepintito pic.twitter.com/PdihYtGg65 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) January 25, 2023

