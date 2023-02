DANI ALVES: ¡EXPLOTA! Joana Sanz responde si se separó del brasileño

En las últimas horas se rumoró de una posible separación entre la modelo Joana Sanz y el futbolista brasileño Dani Alves, quien se encuentra en prisión por presunto abuso sexual a una joven de 23 años.

Para aclarar las cosas, la modelo de 29 años de edad utilizó sus redes sociales y colgó el siguiente mensaje: "Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto", inicia el posteo.

FOTO: Captura de pantalla

El mensaje en Instagram sigue:"Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación, pero en estos momentos ha un proceso en curso que merece no ser intoxicado".

El Programa de Ana Rosa fue donde se informó que Sanz habría pedido el divorcio de Dani Alves a través de sus abogado, sin embargo, esta versión fue desmentida por la propia modelo en su cuenta de Instagram.

No creerás cuánto dinero gasta Dani Alves en prisión



Dani Alves se encuentra en el centro penitenciario de Brians 2 ubicado en Barcelona, España, tras ser detenido el 30 de diciembre por presunto abuso sexual a una joven de 23 años.

En ese centro de detención el futbolista cuenta con 108.73 dólares para gastar (lo que es aproximadamente 2,039 pesos mexicanos) de acuerdo con el programa Fiesta. "A Dani Alves le han entregado una tarjeta por un valor de 100 euros (108.73 dólares) para gastar en el economato", informaron.

El medio citado profundizó que el exjugador del Futbol Club Barcelona ha comprado cuatro latas de atún, seis piezas de yogurt, un champú y cuatro bebidas energéticas, además el jugador rechazó tener tele en su habitación.

