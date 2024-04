BOX | Mike Tyson presume un físico impresionante para su pelea ante Jake Paul y revela su secreto

Mike Tyson se encuentra en preparación para pelear ante Jake Paul y con 57 años de edad presume un físico envidiable, más si consideramos que su rival es 30 años menor que él.

Iron Mike y uno de los hermanos Paul pelearán el 20 de agosto y el excampeón de peso completo de boxeo se ha tomado el combate bastante en serio, tanto que durante semanas se ha abstenido de tener relaciones sexuales y hasta de fumar marihuana.

Mike Tyson comentó para Forbes Life que "probablemente durante seis semanas no me he drogado ni he tenido relaciones sexuales" y agregó que está “viviendo mi vida de manera disciplinada ahora, así que ahora tendré que luchar disciplinadamente".

Mike Tyson es un abierto y fuerte defensor de la cultura cannabica, incluso tiene una marca de gomita de marihuana que se llaman Mike Bites, las cuales tienen forma de orejita en alusión a aquella famosa mordida a Evander Holyfield.

"Hace dos semanas y media que no fumo. Y no he tenido relaciones sexuales durante dos semanas y media", comentó ahora para The Damon Elliott Show, dejando en claro el secreto de su estado físco.

Durante sus tiempos como peleador, Tyson estuvo años sin relaciones sexuales, como indicó en 2018, cuando reveló que no tuvo sexo por cinco años porque creía que eso lo hacía mejor boxeador.

En redes sociales circulan fotos y videos del boxeador realizando ejercicios y movimientos como en sus mejores tiempos como profesional.

Tyson es considerado uno de los mejores pesos completos de la historia, es el campeón más joven jamás visto en esa categoría, además que en su prime era considerado el Hombre más malo del mundo.

Pelea de box entre Mike Tyson y Jake Paul será profesional

Cuando se anunció la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul parecía una broma que llegó demasiado lejos, pues uno es un peleador que llevaba años retirado y el otro empezó a boxear hace poco, con apenas 10 peleas profesionales.

Sin embargo, la Comisión de Texas sancionará el combate entre Tyson y Paul como una pelea profesional, lo que quiere decir que contará para el récord de ambos, aunque será a 8 round de 2 minutos y con guantes de 14 onzas.

Mike Tyson ha participado en peleas de exhibición desde su retiro, pero su último combate como profesional fue hace 19 años, un 11 de junio de 2005, cuando perdió ante Kevin McBride por Decisión técnica del árbitro (Referee Technical Decision).

La foja de Iron Mike es de 58 peleas profesionales, con 50 victorias, de las cuales 44 llegaron por KO, para un porcentaje del 88% en este apartado, además en que sus años activo sumó tan solo seis derrotas y cero empates.

El nacido en Brooklyn disputó nada menos que 16 peleas por título mundial, convirtiéndose en el campeón mundial más joven de la historia de los pesos pesados con 20 años y 4 meses, récord que se mantiene hasta la fecha. La revista The Ring lo eligió Boxeador del año en 1988.

Del otro lado, Jake Paul tan solo tiene 10 peleas profesionales, con 9 victorias y una derrota. Tiene seis nocauts para un porcentaje del 66.67%. Debutó pro en 2020 y su récord cuenta con nombres destacados pero en artes marciales mixtas, pues ha enfrentado a Anderson Silva y a Tyron Woodley, excampeones de la UFC, así como a Nate Diaz.

El único boxeador destacado de la foja de Jake Paul es Tommy Fury, el medio hermano del campeón de peso completo Tyson Fury, siendo este quien le propinó su única derrota como profesional en una controversial decisión.

