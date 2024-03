Mike Tyson, como en sus mejores tiempos, demuestra su poder y pone a temblar a Jake Paul (VIDEO)

El boxeador Mike Tyson, a sus 57 años, está demostrando que la edad sólo es un número, pues recientemente compartió videos de sus primeros entrenamientos para su pelea contra Jake Paul el 20 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

El antiguo campeón mundial de la categoría peso pesado, regresará al cuadrilátero para enfrentarse al youtuber, exponiendo su increíble agilidad y potencia a pesar de casi dos décadas desde su retiro profesional. Su fuerza se refleja en su entrenador Rafael Cordeiro, quien reacciona ante los impactos del pugilista.

A pesar de las críticas por su edad, el nacido en Fort Greene, Nueva York, dejó claro que sus habilidades no han disminuido con los años y que sigue un peligroso contendiente en el cuadrilátero, sobre todo por su experiencia arriba del ring, situación que contrasta con el influencer.

A lo largo de su carrera, 'Iron Mike' ganó 50 peleas, 44 de ellas por nocaut, y sufrió seis derrotas, siendo la más famosa su enfrentamiento contra Evander Holyfield en 1997, recordada por la mordida con la que arrancó un pedazo de oreja a su rival.

Este evento será transmitido exclusivamente por la plataforma de streaming Netflix, y promete ser uno de loa enfrentamientos deportivos con mayor cobertura mediática en el año.

Logan Paul asegura que rechazó pelear contra Mike Tyson

De cara al próximo enfrentamiento entre Jake Paul y Mike Tyson, surgió una controversia alimentada por recientes declaraciones de Logan Paul, quien afirma haber declinado la oportunidad de enfrentarse a la leyenda del boxeo.

Logan Paul afirmó en su podcast 'IMPAULSIVE' que se le ofreció la oportunidad de enfrentarse al excampeón, pero que decidió rechazarla debida a la edad del expugilista.

"Dije no a pelear contra Mike Tyson. Me lo ofrecieron, pero no en Netflix y no por una bolsa grande. Me preguntaron: '¿Crees que podrías vencer a Mike Tyson?' Mi respuesta es sí. Simplemente creo que es demasiado mayor, es una locura. Está senil”, refirió el ahora luchador de WWE.

Su hermano, Jake Paul, respondió a estas declaraciones durante una transmisión en Kick, desmintiendo a Logan, pues señaló que fue su equipo quien presentó la propuesta de pelea a Mike Tyson después de asegurar un acuerdo con Netflix.

mmt