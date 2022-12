BOX: Saúl "Canelo" Álvarez escoge un inusual país para su próxima pelea; ¿por fin regresa a México?

Saúl "Canelo" Álvarez le hizo guiño a un país europeo en el que podría hacer su siguiente pelea, la cual se espera sea el próximo año con un rival por confirmar.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, fue el encargado de poner el tema sobre la mesa, al comentar una anécdota al asistir a la pelea entre Tyson Fury y Derek Chisora en Londres, Inglaterra.

"Tomé un taxi en Londres, el conductor al llegar al destino se me quedó viendo seriamente y me pregunto y me dijo, solamente quiero saber algo. ¿Es posible que algún día @Canelo venga a pelear a Inglaterra?", comentó al jerarca, a lo cual Álvarez respondió con un "Esperemos pronto".

Esperemos que pronto 👊🏻🔥😃 https://t.co/dzWTyHybu1 — Canelo Alvarez (@Canelo) December 4, 2022

“Canelo” Álvarez ya puso fecha para su regreso al ring

El boxeado mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, ya tiene fecha para regresar al ring, una vez que se rehabilite de una cirugía en su mano izquierda.

"Mis cicatrices ya cerraron, estoy haciendo mi terapia muy bien, entonces creo que no me va a detener tanto, mis peleas siempre las hago en mayo o septiembre. Yo creo que voy a estar listo para mayo", explicó Álvarez en entrevista para bet365.

Así lucen los puños del "Canelo" tras la operación



En redes sociales, el púgil tapatío colgó un video en el que muestra el momento en el que le quitaron el yeso de la mano izquierda. La lesión que el deportista mexicano lo aquejaba desde antes de su pelea ante Gennady Golovkin, pero fue tras la pelea que decidió arreglar el problema.

Así la mano izquierda del @Canelo, tras ser operado con éxito.



¿Será que lo vemos pelear en los primeros meses de 2023? pic.twitter.com/aRmya9RLMW — ElFlaco (@AyalarAlejandro) November 2, 2022

Álvarez ahora medita quién será su siguiente rival, que podría ser una revancha ante el Dmitry Bivol, quien acaba de vencer al mexicano Gilberto "Zurdo" Ramírez o el ganador del próximo combate entre David Benavidez y Caleb Plant, al que el "Canelo" ya noqueó.

acg