Qatar 2022: ¡OTRO! León Larregui se une al "Canelo" Álvarez y hace pedazos a Lionel Messi

León Larregui se unió a Saúl "Canelo" Álvarez en la indignación por el video filtrado en el que Lionel Messi "patea" una playera de la Selección de México en el vestuario del equipo argentino durante la Copa del Mundo Qatar 2022.

No eres maradona messi relajate!! — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) December 3, 2022

"Es un héroe, eso sí, que pa' tener a este equipo de cuarto donde está. Con la ayudadita de la FIFA y las marcas, claro está. No eres Maradona, Messi. Relájate", expresó el vocalista de la banda Zoé en su cuenta de Twitter.

La publicación se dio en el contexto del triunfo de la Selección de Argentina sobre la de Australia, con el que los sudamericanos se clasificaron a cuartos de final de Qatar 2022.

"Igual me cae re bien, pero me caga la corrupción de la FIFA, que no ha puesto a Argentina frente a un equipo de verdad. Pero bueno, será más placentero verlos caer y por goliza. Será maravilloso", añadió el cantautor, que al final se disculpó con el astro argentino.

Me disculpo de antemano, pero mi orgullo nacional no descansara hasta ver a estos pelados de regreso a su casa. — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) December 3, 2022

Así comenzó la polémica "Canelo"-Messi

Lionel Messi "pateó" la playera de la Selección de México, cuando celebró el triunfo de la Selección Argentina por 2-0 ante la tricolor en la fase de grupos de Qatar 2022.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

Esto generó una ola de indignación en las redes sociales y uno de los personajes más destacados en contestarle al astro del PSG fue Saúl "Canelo" Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano.

Diputada propone declarar persona non grata a Messi

La diputada de Morena, María Clemente García, propuso declarar como persona no grata al futbolista argentino Lionel Messi, tras la polémica en la que se vio envuelto el deportista por aparentemente "patear" la playera de la Selección Mexicana.

No, bueno… Así los diputados en México 🤦‍♀️



La legisladora de Morena María Clemente propuso declarar persona non grata a Lionel Messi, sí parece broma pero no🤡



El Canelo estaría muy feliz por esto 😏 pic.twitter.com/8lqCzYMUuS — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 6, 2022

En la Gaceta Parlamentaria, año XXVI, número 6169-III del martes 6 de diciembre de 2022, la diputada morenista publicó un punto de acuerdo en el que exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) "declarar como persona non grata al ciudadano de nacionalidad argentina y española Lionel Andrés Messi Cuccittini".

