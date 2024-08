Boxeadora desata polémica por su condición biológica

La participación de la boxeadora argelina Imane Khelif en París 2024 desató una gran polémica, luego de que la italiana Angela Carini se retiró apenas 46 segundos después de haber arrancado el combate contra la africana, pues aseguró que nunca alguien le había propinado un golpe que le doliera tanto.

“Me duele muchísimo”, comentó Angela Carini tras la pelea. “Estoy destrozada. Fui al ring para honrar a mi padre. Me dijeron muchas veces que era una guerrera, pero preferí parar por mi salud. Nunca había sentido un puñetazo como éste”, agregó la italiana.

Imane Khelif, de 25 años, ha sido definida como una boxeadora transgénero e intersexual, esto debido a que ha fallado varias pruebas bioquímicas a causa de un hiperandrogenismo, una afección endocrina que produce niveles más altos de testosterona en mujeres.

Sin embargo, no existen pruebas contundentes que aseguren tajantemente que la pugilista de Argelia no es una mujer biológica.

La atleta originaria de la ciudad de Tiaret fue descalificada del Campeonato Mundial de Boxeo Amateur en Nueva Delhi el año pasado después de no pasar un análisis de elegibilidad de género. No obstante, el Comité Olímpico Internacional (COI) no le puso restricción para competir en París 2024, además de que la prueba que le realizó la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) fue confidencial.

Khelif prácticamente ni se esforzó para vencer a Carini, quien abandonó la pelea por el dolor intenso que sentía en la nariz. La italiana no estrechó la mano de la argelina en la decisión, pero señaló que no puede juzgar si a Imane Khelif se le debe permitir competir en el magno evento deportivo.

La pugiista italiana no fue la única que se quejó, pues en redes sociales algunos usuarios y periodistas también se manifestaron en contra de la participación de la boxeadora argelina. Uno de los que alzó la voz fue Bernardo de la Garza, jefe de misión de la delegación mexicana, quien en su cuenta de X aseguró estar “totalmente en desacuerdo con una decisión que pone en peligro a las mujeres y perjudica su deporte”.

Ante estos ataques, el Comité Olímpico de Argelia salió en defensa de Imane Khelif al emitir un comunicado en el que lamentó las “difamaciones” contra su atleta y calificó de infundados los juicios de algunos medios de comunicación extranjeros.

Por su parte, el Comité Olímpico Internacional publicó un boletín en el que defendió el derecho de los atletas a competir sin ser discriminados; además de que dijo que la edad y el género de los boxeadores se basan en lo que señalen sus pasaportes.

Los de París 2024 son los segundos Juegos Olímpicos en los que compite Imane Khelif después de su participación en Tokio 2021.

Las medallas en el box femenil se entregan los próximos 8, 9 y 10 de agosto.